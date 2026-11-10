Afrique Australe: SADC - La création d'un bureau de liaison à Antananarivo approuvée

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a approuvé la création d'un bureau de liaison à Antananarivo pour accompagner le processus de refondation à Madagascar.

La décision a été prise le 7 novembre, lors d'une réunion extraordinaire virtuelle du Comité ministériel de l'Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de l'organisation régionale. Cette structure aura pour mission de coordonner les interventions de la SADC, de faciliter les échanges entre les autorités malgaches et les institutions régionales, ainsi que d'apporter un appui technique aux réformes en cours. Elle devra également encourager le dialogue avec les différentes parties prenantes nationales.

La mise en place et le fonctionnement du bureau, prévus entre novembre 2026 et mars 2027, restent toutefois soumis à l'approbation financière du Conseil de la SADC. Le projet d'accord encadrant son installation a déjà été validé par le Comité ministériel, qui en recommande la signature. Le mandat élargi et le budget de cette structure seront ensuite examinés par le Conseil des ministres en mars 2027.

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Cette initiative s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les dirigeants de la SADC lors du sommet extraordinaire du 29 juin 2026, puis réaffirmés en août à Durban.

L'organisation régionale avait alors exprimé son soutien aux réformes politiques à Madagascar, en mettant l'accent sur le dialogue inclusif, le renforcement des institutions démocratiques et le retour à l'ordre constitutionnel. Le bureau travaillera en complément du Comité des sages de la SADC, chargé notamment de promouvoir la diplomatie préventive et le dialogue entre les acteurs nationaux. Cette présence renforcée traduit ainsi la volonté de l'organisation régionale d'assurer un suivi plus direct de la transition politique à Madagascar.