Cameroun: Paul Biya fixe les élections législatives et municipales au 7 février 2027

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Président camerounais Paul Biya
9 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Au Cameroun, les élections législatives et municipales se tiendront le 7 février 2027. Le président Paul Biya a convoqué le corps électoral par un décret rendu public lundi 9 novembre, après plus de deux ans de prorogation des mandats. Il n'y aura donc pas de nouveau report de ces scrutins, destinés à élire les députés et les conseillers municipaux.

Le 9 novembre 2026 était la date limite pour convoquer le corps électoral en vue de la tenue des scrutins au début de l'année suivante au Cameroun. C'est désormais chose faite. Avec ce décret, le chef de l'État a respecté le délai minimal de 90 jours imposé par le Code électoral. Les mandats des députés avaient été prorogés jusqu'au 20 décembre 2026, et ceux des conseillers municipaux jusqu'au 28 février 2027.

Les élections du 7 février 2027 se tiendront un peu plus d'un an après le dernier scrutin présidentiel, à l'issue duquel Paul Biya a été déclaré vainqueur avec 53% des voix. L'opposition avait recueilli plus de 45% des suffrages, dont plus de 35% pour Issa Tchiroma. Le parti de ce dernier, le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), a été suspendu pour trois mois fin octobre 2026 par le ministre de l'Administration territoriale, notamment pour « appel à l'insurrection ».

Lors des dernières élections législatives, en 2020, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir, avait remporté 152 des 180 sièges de l'Assemblée nationale. Le parti présidentiel contrôle également les grandes métropoles du Cameroun.

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