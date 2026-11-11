Afrique: Les CAF Awards 2026 le 2 décembre à Lagos

La ville nigériane de Lagos accueillera, le 2 décembre 2026, la cérémonie des « CAF Awards », qui mettra à l'honneur les performances et les succès du football africain, a annoncé, mardi, la Confédération africaine de football (CAF).

« Les CAF Awards font leur retour à Lagos pour la première fois depuis l'édition 2014. La plus grande ville du Nigeria offrira un cadre à la hauteur de l'événement, qui réunira la passion du football et la richesse du patrimoine culturel africain », souligne la CAF dans un communiqué.

Les CAF Awards 2026, dont la cérémonie se tiendra au Centre Wole Soyinka pour la culture et les arts (Théâtre nationale) à Lagos, en présence de personnalités de renom du football africain, récompenseront l'excellence dans 18 catégories, avec en point d'orgue les prestigieux titres de Joueur africain de l'année et de Joueuse africaine de l'année.

La soirée mettra à l'honneur les entraîneurs, les gardiens de but, les jeunes talents, les clubs et les sélections nationales qui se sont distingués par leurs performances au cours de l'année et ont inspiré des millions de passionnés de football, en Afrique et dans le monde.

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Selon l'instance sportive africaine, le processus de vote pour les CAF Awards 2026 se déroule du 5 au 20 novembre, invitant les associations membres de la CAF, les clubs, les entraîneurs et les capitaines éligibles à exprimer directement leur choix afin de distinguer les acteurs les plus remarquables de l'année.