Afrique: CAF Awards 2026 - Rendez-vous à Lagos le 2 décembre, avec le Sénégal en force

10 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La grande soirée du football africain aura lieu le mercredi 2 décembre 2026 à Lagos, au Nigeria. La Confédération africaine de football (CAF) y réunira joueurs, entraîneurs et sélections qui ont marqué l'année.Dans un communiqué publié ce 10 novembre 2026, la CAF annonce que le coup d'envoi de la cérémonie sera donné à 18h00 GMT.

La cérémonie revient à Lagos pour la première fois depuis 2014. Elle se tiendra au Professor Wole Soyinka Centre for Culture and the Arts (National Theatre), entre musique, divertissement et patrimoine culturel africain. Dix-huit catégories seront récompensées, avec en point d'orgue les titres de Joueur et de Joueuse africain(e) de l'année.

Le scrutin se déroule du 5 au 20 novembre pour toutes les catégories masculines et féminines. Les associations membres et les clubs votent, de même que les entraîneurs et capitaines éligibles. La CAF annonce un contrôle indépendant pour garantir la transparence des résultats.

Les Sénégalais en lice

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Le Sénégal place trois candidats dans la catégorie:Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Pape Gueye.

· Sadio Mané (Al-Nassr), déjà lauréat en 2019 et en 2022, deviendrait le premier Sénégalais sacré trois fois.

· Ismaïla Sarr (Crystal Palace), distingué pour ses prestations en Angleterre et avec les Lions, avec ses 4 buts à la Coupe du monde

· Pape Gueye (Villarreal), auteur de l'unique but de la finale de la CAN 2025 face au Maroc.

· Édouard Mendy (Al Ahli), nommé pour le titre de Gardien africain de l'année.

· Ibrahim Mbaye (Aston Villa), nommé pour celui de Jeune joueur de l'année.

Côté bancs, Pape Thiaw et Lamine Ndiaye sont en lice pour le titre d'Entraîneur de l'année, et la sélection nationale est nommée pour celui d'Équipe nationale de l'année. Avec huit porte-drapeaux, le Sénégal se classe troisième nation la plus représentée, derrière le Maroc.

Le duel s'annonce serré, notamment avec Achraf Hakimi, tenant du titre de Joueur africain de l'année, et plusieurs Marocains.

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