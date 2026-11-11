Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Marie Sarr décroche l'or en taekwondo et entre dans l'histoire

Le Sénégal tient une nouvelle championne olympique de la jeunesse. Marie Sarr a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 55 kg en taekwondo, après sa victoire face à la Tunisienne Yasmine Haouani (2-1), ce mardi, à l'arène CID du Complexe sportif Iba Mar Diop. Ce sacre constitue la cinquième médaille d'or de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Marie Sarr a fait vibrer le public sénégalais en s'adjugeant le titre au terme d'une finale disputée face à la Tunisienne Yasmine Haouani. Portée par le soutien du public, la jeune combattante a su faire la différence pour monter sur la plus haute marche du podium. Elle remporte ainsi une médaille d'or historique pour le taekwondo sénégalais.

La représentante nationale avait déjà affiché ses ambitions lors des tours précédents. En quarts de finale, elle avait éliminé la Jordanienne Laean Alrawashdeh (2-1), avant de dominer largement l'Américaine Karlee Vogel en demi-finale (2-0). Un parcours maîtrisé qui a trouvé son aboutissement avec cette victoire en finale.

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À travers cette consécration, Marie Sarr ajoute une nouvelle ligne au palmarès du sport sénégalais et confirme le potentiel de la relève nationale en taekwondo. Cette médaille d'or vient également s'ajouter à celle de bronze remportée par sa compatriote Daïda Touré dans la catégorie des plus de 63 kg. Une double performance qui met le taekwondo sénégalais à l'honneur lors de ces JOJ organisés à domicile.

Avec ce cinquième titre olympique de la jeunesse, le Sénégal poursuit sa progression au tableau des médailles et peut désormais regarder vers la suite de la compétition avec de nouvelles ambitions.