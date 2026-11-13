Madagascar: « Novembre bleu » - Mobilisation contre le cancer de la prostate

À l'occasion de la campagne du « Novembre bleu », dédiée à la sensibilisation aux pathologies masculines, la situation sanitaire appelle à une prise de conscience générale. Les statistiques fournies par le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU HJRA) sonnent comme un signal d'alarme.

Entre janvier et juillet 2026, le CHU JRA a enregistré trois cas confirmés d'adénocarcinome de la prostate. Si ce chiffre peut paraître modeste à première vue, la répartition par tranche d'âge interpelle : un cas a été diagnostiqué chez un patient âgé de 25 à 59 ans, tandis que les deux autres concernent des hommes de 60 ans et plus. Cette réalité confirme que la maladie ne touche plus exclusivement les seniors, mais guette également des hommes plus jeunes.

Face à cette menace silencieuse, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cesse de rappeler que le dépistage précoce et une prise en charge rapide constituent les clés absolues pour multiplier les chances de guérison. Pourtant, dans notre société, la santé masculine demeure trop souvent auréolée de tabous. Beaucoup d'hommes hésitent à consulter par pudeur, par peur ou par négligence face aux premiers symptômes.

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Connaître les signes avant-coureurs, écouter son corps et franchir la porte d'un cabinet médical sans honte ni crainte sont des réflexes vitaux. Pour joindre l'acte à la parole, un rendez-vous incontournable aura lieu le vendredi 27 novembre. Cette journée spéciale permettra d'approfondir les échanges autour du cancer de la prostate, de présenter les différents services hospitaliers spécialisés dans sa prise en charge et, surtout, d'offrir au public des consultations gratuites, selon le communiqué du CHU JRA. Une opportunité en or pour briser la glace, se faire dépister et s'informer auprès des professionnels de santé.