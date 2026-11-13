Madagascar: Projet de nouvelle Constitution - Les députés IRMAR mis en minorité à Tsimbazaza

Selon l'avis émis le 4 novembre 2026 par la Haute Cour constitutionnelle, « le projet de nouvelle Constitution doit (...) être approuvé à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale, avant d'être soumis obligatoirement au référendum par le président de la Refondation de la République ».

123 voix

L'Assemblée nationale compte 163 députés. En somme, il faut au moins 123 voix pour faire passer le projet de nouvelle Constitution. La majorité parlementaire sortante n'a pas de quart bloquant pour s'opposer à la fin programmée de la Constitution de la Quatrième République, adoptée en 2010 sous la Transition dirigée par le TGV. En effet, ils ne sont plus que 24 députés « Miaraka amin'i Andry Rajoelina », alors qu'ils étaient 81 élus sous les couleurs de l'IRMAR lors de la proclamation des résultats officiels des législatives du 29 mai 2024 par la HCC.

Déchéance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son avis en date du 16 décembre 2025, le juge constitutionnel a fait savoir que « le député élu au nom d'un parti ou groupe, libre de quitter ce parti ou groupe, n'a d'autre choix que de rester indépendant durant le reste de son mandat et encourt la déchéance s'il adhère à un autre parti ou groupe politique au sein de l'Assemblée nationale ». Cela a entraîné la formation d'autres Groupes parlementaires indépendants (GPI), en plus de celui « originellement indépendant », dont les membres peuvent, en revanche, adhérer à un autre groupe parlementaire de leur choix, mais en perdant ainsi leur statut d'indépendant.

Ingratitude

La HCC considère comme « politiquement malhonnêtes » les députés qui font montre d'ingratitude et qui sont candidats et élus au nom d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques, puis le quittent durant leur mandat pour adhérer à d'autres partis ou groupes au sein de l'Assemblée nationale. C'est le cas des 57 élus IRMAR (81-24) qui ont démissionné de leur groupe pour rejoindre les Indépendants, mettant ainsi en minorité l'ancienne majorité parlementaire, qui ne pèse plus lourd dans la balance des votes à l'Hémicycle de Tsimbazaza, où même le 7e vice-président au titre de l'opposition donne l'impression de faire primer le « filongoa » sur l'affiliation politique. À nuancer avec les « Non affiliés », qui sont plus indépendants que les Indépendants.

Quatre GPI

« Des versatilités causées par des intérêts politiques ou personnels », selon l'avis de la HCC. Tout en donnant l'impression de souffler le chaud et le froid en considérant que « la Constitution n'exclut pas la création d'un groupe parlementaire composé de députés démissionnaires devenus indépendants ». Cela s'est soldé par la constitution (avec un petit c) de quatre Groupes parlementaires indépendants (GPI), qui totalisent 108 élus mais qui seront... dépendants les uns des autres pour atteindre la majorité des trois quarts des membres requise pour approuver le projet de Constitution de la Ve République. Avec ses 24 voix, l'IRMAR n'est plus MARO. En tout cas, l'opinion en général et les électeurs en particulier en ont marre de certains politiciens pour qui le « fanavaozana » se limite à un retournement de veste.