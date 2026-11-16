Madagascar: Référendum - Le « Oui » qui ne perd jamais au pays

À Madagascar, l'histoire constitutionnelle semble figée dans une certitude implacable : la Grande île n'a jamais dit « non » à un référendum. Depuis 1958, chaque consultation populaire s'est soldée par un plébiscite en faveur du « Oui », affichant parfois des scores écrasants. Une constance aussi systématique ne manque pas d'interpeller les observateurs de la vie publique. Loin d'être le simple reflet d'un consensus national spontané, elle s'explique, selon la science politique, avant tout par la structure même du vote et l'architecture du pouvoir.

Huit référendums, huit plébiscites

De 1958 à 2010, le compteur affiche un bilan univoque : huit référendums, huit victoires du « Oui ». En 1958, les électeurs disent oui à la Communauté française ; en 1972, oui au maintien du général Ramanantsoa ; en 1975, oui à 95 % à la Charte de la Révolution socialiste de Didier Ratsiraka. Suivront l'adoption de la Constitution de l'IIIe République en 1992, les révisions renforçant les prérogatives présidentielles en 1995 et 1998, la réforme voulue par Marc Ravalomanana en 2007 et, enfin, en 2010, l'aval donné à 74% à la Constitution de la IVe République sous la transition dirigée par Andry Rajoelina.

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Aucun échec enregistré, aucun désaveu formel. Dans un pays coutumier des soubresauts politiques et des crises cycliques, cette unanimité permanente a de quoi surprendre. Comment un peuple si profondément divisé lors des joutes présidentielles peut-il faire preuve d'une telle homogénéité dans l'isoloir référendaire ? La réponse s'inscrit dans la théorie du plébiscite, de Max Weber à Juan Linz : le référendum ne tranche pas un texte de loi, il ratifie un chef.

Celui qui pose la question a déjà gagné

C'est le mécanisme bien connu de l'agenda-setting. Celui qui contrôle l'ordre du jour contrôle, par définition, l'issue du scrutin. À Madagascar, l'initiative référendaire émane presque toujours du pouvoir en place. C'est lui qui choisit le calendrier, formule les termes de la question, fixe les échéances et déploie les moyens colossaux de l'État pour mener campagne. Face à cette machine institutionnelle, l'opposition arrive traditionnellement en ordre dispersé, privée d'un accès équitable aux médias audiovisuels publics, dépourvue de ressources et de stratégie unifiée.

Comme le notait déjà Maurice Duverger, un scrutin binaire -- un simple choix entre le « oui » et le « non » -- dépourvu d'alternative crédible favorise structurellement celui qui initie la consultation. Le débat sur le fond s'efface rapidement. On ne discute plus des subtilités juridiques des articles, des équilibres institutionnels ou de la séparation des pouvoirs ; on se positionne sur la personne. En 1975, on votait pour Ratsiraka et la sortie du chaos post-1972 ; en 2007, pour ou contre Marc Ravalomanana ; en 2010, pour tourner la page de la crise de l'année précédente. Le texte devient un simple prétexte et le vote, un jugement politique porté sur le pouvoir en exercice.

Un vide politique, pas un boycott

Pourtant, la période actuelle introduit une complexité inédite. À ce jour, aucun projet de Constitution n'a encore été rédigé ni posé sur la table : pour l'instant, c'est le calendrier électoral qui prévoit un référendum en 2027. Dans ce contexte, l'opposition ne fait pas face à des articles précis, mais à un principe de Refondation encore en chantier.

Des partis et des plateformes comme le FIVOI et le Malagasy Miara-Miainga expriment certes des réserves, réclament un assainissement préalable des règles du jeu et exigent des garanties, mais ils se gardent bien de se déclarer opposés à un texte qui n'existe pas encore. Ils négocient d'abord leur place dans les espaces de concertation.

La grille de lecture d'Albert Hirschman éclaire parfaitement cette posture d'attentisme : ni exit (la rupture totale), ni voice (la contestation véhémente et organisée d'un texte tangible). C'est une opposition latente. Les acteurs critiquent le cadre procédural, mais craignent d'être stigmatisés comme des bloqueurs de la sortie de crise.

En tout cas, le piège n'est plus le boycott -- qui avait au moins le mérite de matérialiser un camp du refus, même silencieux, avec une participation établie autour de 52% et 74% de « oui » en 2010. Si le calendrier impose un référendum sur un contenu dicté par l'Exécutif, sans véritable appropriation populaire préalable, le « oui » l'emportera par défaut. Or, un « oui » sans débat sur un texte absent s'avère bien plus fragile pour la légitimité démocratique.

Le « oui » de la peur et la légitimation par la crise

Autre ressort déterminant : la peur viscérale de l'instabilité. C'est la théorie de la « légitimation par la crise », chère à Pierre Rosanvallon. Au lendemain des ruptures politiques, une grande partie de l'électorat opte pour la carte de la stabilisation. Les citoyens préfèrent valider une orientation institutionnelle, aussi incertaine soit-elle, plutôt que de replonger le pays dans le chaos. Le « oui » annoncé apparaît comme le sésame indispensable pour renouer avec l'ordre constitutionnel, relancer la machine diplomatique et permettre la reprise des aides extérieures.

Cette logique prévaut tout particulièrement dans le monde rural, où l'État demeure le principal pourvoyeur d'emplois, de services et de sécurité de proximité. C'est la mécanique du clientélisme théorisée par James Scott : dire non à une transition en quête de normalisation, c'est s'exposer au risque d'être perçu comme un opposant irréductible, de perdre ses appuis et de s'exclure des réseaux de distribution locaux.

Un processus électoral sous tension

Quatrième élément, et non des moindres : la maîtrise du processus électoral. Comme le démontre Andreas Schedler dans ses travaux sur les « élections autoritaires », lorsque l'organe de gestion du scrutin, le fichier électoral et la centralisation des résultats font l'objet de contestations récurrentes, l'élection cesse d'être une compétition loyale pour devenir une simple mise en scène de la légitimité. Fichier décrié, CENI perçue comme partiale, dépouillement opaque et absence de publication des résultats bureau par bureau : le doute s'installe dans l'opinion publique bien avant l'ouverture des bureaux de vote.

2027 : un test grandeur nature

C'est précisément ce qui rend l'horizon de 2027 si délicat. Censé ouvrir le cycle électoral de la Refondation et parachever la sortie de crise, le référendum se prépare dans un contexte inédit : un calendrier acté, mais aucun texte constitutionnel définitif pour l'instant, en attendant la Concertation nationale ; une exigence partagée d'assainissement, formulée par la société civile ; et des concertations nationales qui peinent à faire l'unanimité.

Si ce scrutin se déroule sans véritable confrontation d'idées autour d'un texte fondateur rédigé de manière inclusive, le scénario est prévisible : un « oui » massif dicté par l'urgence du retour à l'ordre constitutionnel, une participation difficile à interpréter et une légitimité politique qui restera à consolider. Comme le rappelle Robert Dahl, la vitalité d'une démocratie ne se mesure pas à l'aune du résultat brut, mais à la liberté et à l'effectivité de la contestation possible avant le vote.

Pour briser la mécanique du « oui » automatique, il faudrait modifier les règles du jeu en profondeur, et d'abord clarifier la fabrique même de ce futur texte fondamental : doter le pays d'un organe électoral refondé et consensuel, garantir un fichier fiable et auditable, assurer l'équité des temps de parole et bâtir une Constitution qui ne soit pas l'affaire exclusive de ceux qui rédigent le calendrier. Sans cela, Madagascar continuera de dire invariablement « oui » à ses référendums. Non pas par adhésion universelle, mais parce que le système est conçu pour que le « oui » l'emporte et que, cette fois-ci, il se prononcera sur un choix balisé par le calendrier bien avant d'avoir pu débattre du fond.

Le véritable enjeu de 2027 n'est donc pas de savoir si le « oui » l'emportera -- il l'emportera vraisemblablement --, mais de savoir si, pour la première fois, ce « oui » portera la marque d'un véritable pacte national incontestable.