Afrique de l'Ouest: Guinée - 1 557 Ouest-Africains expulsés après leurs condamnations pour orpaillage clandestin

Arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guinée, 1 557 ressortissants ouest-africains ont été expulsés vers leurs pays d'origine après avoir été jugés et condamnés à Conakry. Au Burkina Faso, les autorités continuent d'organiser le rapatriement et la réinsertion des Burkinabè concernés. Détails.

La Guinée durcit le ton contre l'orpaillage clandestin : 1 557 ressortissants ouest-africains, principalement maliens et burkinabè, ont été expulsés le 14 novembre vers leurs pays d'origine, suite à leur condamnation à Conakry. Un rapatriement sous haute sécurité, qui intervient dans un climat de fortes tensions autour des sites aurifères de Siguiri, dans le nord-est du pays, rappelle notre correspondant dans la capitale guinéenne, Mouctar Bah.

Quarante-quatre véhicules, un important dispositif sécuritaire et même des hélicoptères ont été mobilisés pour escorter le convoi. Parti vendredi de Conakry, il est arrivé samedi à Kourémalé, à la frontière avec le Mali.

Condamnations allant de 18 mois à deux ans de prison ferme

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Ces 1 557 ressortissants avaient été arrêtés sur plusieurs sites miniers pour exploitation illégale de l'or. Jugés à Conakry, ils ont été condamnés à des peines de 18 mois à deux ans de prison ferme, avant de bénéficier d'une mesure d'élargissement assortie d'une expulsion.

Cette opération intervient dans le cadre d'une vaste campagne de l'État guinéen contre l'orpaillage clandestin, particulièrement dans la région de Siguiri. Conakry veut reprendre le contrôle de son or et protéger son environnement.

Dans la région de Siguiri, les affrontements entre forces de l'ordre et orpailleurs ont déjà fait la semaine dernière au moins dix morts, selon le gouvernement guinéen.

Cette campagne provoque en outre le départ massif de travailleurs étrangers.

Au Burkina Faso, les autorités sont ainsi toujours mobilisées pour accueillir le flux de personnes de retour de la Guinée.

Depuis la fermeture du site d'orpaillage de Siguiri, le ministère burkinabè de la Famille et de la Solidarité est en alerte. Le pays a mobilisé près de 156 bus et 44 camions pour acheminer ces orpailleurs qui sont partis d'abord au Mali, vers le Burkina Faso.

Au Burkina, plus de 59 000 personnes rapatriées selon les chiffres officiels

Le septième convoi transportant les orpailleurs expulsés de Guinée est arrivé sur le territoire burkinabè le 14 novembre, avec à son bord environ 7 400 personnes, selon un communiqué du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, portant le nombre total de personnes déjà rapatriées à 59 724.

Les chiffres officiels font état de 58 498 hommes, 1 226 femmes, 12 692 enfants et 1 581 ressortissants d'autres nationalités.

Les antennes du conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation ont déjà transféré 10 990 personnes vers leur région d'origine, en plus de toutes les initiatives de retours individualisés.

En priorité, le ministère burkinabè de la Famille s'active à l'identification des personnes dépourvues de documents, au retour et à la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes majeurs dans leurs localités d'origine.

La ministre de la Famille, Pelagie Kaboré, a demandé à ses agents d'accorder une attention particulière à la situation des enfants déscolarisés, ainsi qu'aux tentatives possibles de nouveaux départs vers des sites d'orpaillage. Les établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle sont en outre invités à « prendre toutes les dispositions utiles pour faciliter le retour des jeunes en classes », alors que certains d'entre eux veulent déjà repartir vers d'autres sites d'orpaillage au Burkina Faso ou ailleurs.