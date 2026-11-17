Jugés devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) pour leur complicité présumée dans l'exploitation minière clandestine qui a débouché sur une catastrophe écologique à Siguiri, ils ont été reconnus coupables de complicité de dégradation de l'environnement, destructions diverses et pollution des eaux. Les 202 orpailleurs également poursuivis dans ce dossier ont quant à eux été condamnés à trois ans de prison et à une amende solidaire de 10 milliards de francs guinéens.

Le verdict est tombé au procès des 224 individus poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) dans le cadre de l'affaire de l'exploitation minière clandestine de Siguiri qui a débouché sur un désastre écologique, dans le nord-est du pays, lundi 16 novembre.

Les 202 orpailleurs reconnus coupables d'exploitation illégale de substances minières et d'atteinte à l'environnement ont été condamnés à trois ans de prison assortis d'une amende solidaire de 10 milliards de francs guinéens - l'équivalent d'environ un million d'euros - et de 10 ans d'interdiction de séjour en Guinée pour les ressortissants étrangers concernés.

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Quant aux 22 anciens administrateurs territoriaux eux aussi dans le collimateur de la justice, s'ils ont été relaxés des accusations de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, ils écopent chacun en revanche de deux ans de prison ferme et d'une amende de 10 millions de francs guinéens pour complicité de dégradation de l'environnement, destructions diverses et pollution des eaux.

À peine prononcé, ce verdict a immédiatement suscité des réactions contrastées. D'un côté, le parquet spécial s'en est déclaré satisfait, tandis que les avocats de la défense ont annoncé vouloir consulter leurs clients avant de décider d'un éventuel recours.

Alors que dans la salle d'audience, l'émotion était palpable avec des proches des accusés en larmes, ce procès se referme en soulevant aussi une question de fond : celle de la protection durable de l'environnement face à l'exploitation minière clandestine.