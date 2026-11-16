Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Près de 3 000 guérisons enregistrées en six mois, selon l'OMS

Six mois après le début de l'épidémie d'Ebola due au virus Bundibugyo en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de signes encourageants. La transmission du virus ralentit dans certaines zones touchées et près de 3 000 personnes ont déjà guéri. Malgré ces avancées, l'insécurité, les déplacements de populations et les difficultés d'accès aux communautés continuent de compliquer la riposte.

Dans un message publié dimanche 15 novembre sur le réseau social X, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué le travail des équipes sanitaires mobilisées contre l'épidémie. Il estime que les progrès enregistrés témoignent de l'efficacité des interventions menées sur le terrain, tout en soulignant la fragilité de la situation dans plusieurs zones affectées.

L'insécurité complique les interventions sanitaires

L'OMS relève notamment que les conflits armés, les déplacements de populations et l'insécurité alimentaire compliquent l'accès aux communautés touchées et entravent le travail des équipes médicales.

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Ces contraintes réduisent parfois la capacité des acteurs sanitaires à assurer le suivi des contacts, le dépistage rapide des cas et la prise en charge des malades.

Pour consolider les résultats obtenus, le directeur général de l'OMS insiste sur l'importance de l'adhésion des populations aux actions de riposte. Il préconise une approche fondée sur l'écoute, le respect des communautés affectées et l'amélioration de la qualité des soins.

Il estime que la lutte contre Ebola passe par l'écoute des populations, le respect des communautés affectées et l'amélioration de la qualité des soins.

Selon lui, les malades doivent pouvoir accéder rapidement aux structures de santé afin d'augmenter leurs chances de survie et de réduire les risques de transmission du virus.

L'organisation plaide pour un accès humanitaire sécurisé aux zones touchées et une mobilisation accrue des financements. Elle estime que la poursuite des interventions est indispensable pour interrompre complètement la circulation du virus.

Dans son message, Tedros Adhanom Ghebreyesus a réaffirmé l'engagement de l'OMS aux côtés des autorités congolaises et de leurs partenaires.

Il a encouragé l'ensemble des acteurs impliqués à poursuivre les efforts jusqu'à l'élimination complète des nouveaux cas.

« Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cas. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cette épidémie et nous y parviendrons », a-t-il déclaré.

Selon l'OMS, les progrès enregistrés au cours des six derniers mois montrent qu'une maîtrise de l'épidémie est possible, à condition de maintenir la vigilance et de poursuivre les interventions dans les zones affectées.