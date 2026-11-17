Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu ce lundi 16 novembre 2026 au Centre hospitalier universitaire Jeanne-Ébori, à Libreville, auprès du jeune Dylan, victime d'une agression par arme à feu survenue vendredi dernier au stade de Sibang. Une visite empreinte de compassion, mais également porteuse d'un message ferme sur l'exigence de justice.

Atteint par balle alors qu'il disputait une partie de football avec ses camarades, l'enfant a subi une intervention chirurgicale.

Selon le chef de l'État, son état de santé est désormais rassurant : Dylan est hors de danger. Au chevet du jeune patient, le président a également échangé avec ses parents, leur exprimant la solidarité de la Nation. « Ils ne sont pas seuls », a-t-il assuré, avant de rappeler que la justice est saisie et devra conduire cette affaire à son terme, dans le strict respect de la loi et de l'égalité de tous devant celle-ci.

Le chef de l'État a, par ailleurs, salué le dévouement du personnel médical de Jeanne-Ébori. Au-delà du geste présidentiel, cette visite ravive une exigence fondamentale : aucun enfant ne devrait voir un terrain de football se transformer en scène de violence.

Comme l'a martelé Brice Clotaire Oligui Nguema : « Aucun enfant de ce pays ne doit craindre une arme sur un terrain de jeu. »

La rédaction de la radio communautaire Malebe Fm Lébamba souhaite un prompt rétablissement à Dylan et que Dieu maintienne sa puissante main de guérison sur lui.