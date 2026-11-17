Celui-ci est accusé d'avoir tiré sur des adolescents qui jouaient sur un terrain de football dont il est le propriétaire, vendredi 13 novembre. L'un d'entre eux nommé Midioko Jayson Merlin Dylan a été admis en soins intensifs après avoir été grièvement blessé au flanc droit.

L'incident, qui a failli tourner au drame, suscite une vive émotion au Gabon. Vendredi 13 novembre, l'ancien ministre et ancien commandant en chef de la police gabonaise Jean-Boniface Assélé a ouvert le feu sur des adolescents qui jouaient sur un terrain football dont il est le propriétaire.

Arrivé sur place avec son fils, ce dernier aurait fait usage d'un fusil de type calibre 16 après les avoir sommés de quitter les lieux, blessant grièvement au flanc droit un jeune garçon nommé Midioko Jayson Merlin Dylan, selon le procureur de la République Dick Fabrice Boungou Mikolo.

« Justice pour Dylan »

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Admis en soins intensifs, cet élève en classe de 3e serait désormais hors de danger, même si une balle se trouve toujours dans son corps à un endroit très sensible, affirme l'équipe médicale.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a immédiatement suscité de nombreux posts assortis du hashtag « Justice pour Dylan ».

Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est rendu au chevet de la victime lundi 16 novembre, a affirmé à cette occasion que la justice était la même pour tous. Au même moment, le général Assélé était, lui, présenté au parquet qui l'a placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.