Les formations politiques avancent des propositions divergentes sur la future Constitution. Entre État unitaire, fédéralisme et autonomie régionale, un consensus reste difficile à trouver sur les contours de la Ve République.

À la suite de la réunion qui s'est tenue à Ivato, au cours de laquelle a été approuvée la démarche visant à organiser un référendum pour l'adoption d'une nouvelle Constitution avant l'élection présidentielle, la plupart des partis politiques élaborent déjà leurs propositions pour la mise en place de la Ve République. Jusqu'à présent, toutefois, leurs prises de position ne font pas véritablement ressortir une convergence de vues sur les points à modifier dans la Constitution. Ces changements devraient permettre de rénover les institutions de la nouvelle République et de tourner la page de la IVe République.

Pour les partis regroupés au sein de la plateforme Vovonana Firaisan-kina, qui comprend notamment le Tiako i Madagasikara (TIM), le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), le parti Tsara Tahafina, l'Antoko Politika Madio (APM), ainsi que le PSD, qui ont compté parmi les opposants à l'ancien régime et se sont fixé pour objectif de réformer le système institutionnel du pays, un seul point semble véritablement faire consensus : la mise en place d'une décentralisation effective, garantissant le développement régional. Toutefois, ces partis n'envisagent pas tous cette réforme de la même manière. Le TIM, par exemple, continue de s'opposer à l'instauration d'un système fédéral, alors que les autres partis de la plateforme semblent davantage favorables à cette option.

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La déclaration de l'ancien président Marc Ravalomanana confirme cette position. Il a affirmé qu'« un État unitaire accordant une véritable importance à la décentralisation devrait être mis en place ». Le HVM, pour sa part, n'a pas encore clairement exprimé sa position sur l'architecture de la nouvelle Constitution. L'ancien président Hery Rajaonarimampianina s'est simplement prononcé pour une Constitution qui « valorise une organisation sociale fondée sur les valeurs malgaches et l'instauration d'un État de droit ». « Elle devrait apporter des solutions à de nombreux problèmes afin d'éviter la répétition des crises dans notre pays », a-t-il déclaré samedi dernier à Antsirabe.

La position des partis regroupés au sein du mouvement pour la Refondation de Madagascar (ARMA) est, en revanche, plus claire. Cette plateforme, qui comprend notamment le PSD dirigé par Eliana Bezaza, estime que « le système de l'État unitaire a déjà montré ses limites et qu'il faut désormais avancer vers la mise en place d'une République fédérale, accordant aux structures régionales le pouvoir de gérer leurs propres ressources sans dépendre entièrement du pouvoir central ». « Assez de colonisation intérieure à Madagascar », tel est le principe qu'ils défendent. Des jeunes membres de l'association Gen Z, qui ont également participé aux discussions sur l'instauration d'un système fédéral, ont présenté cette proposition lors de la concertation nationale des jeunes à Ivato.

Un fédéralisme adapté

La plateforme Irmar, représentée par le député d'Ambovombe, Philobert Milavonjy, s'est contentée d'affirmer qu'elle « ne s'oppose pas à la tenue d'un référendum pour réviser la Constitution ». « Que le débat soit ouvert à tous », a-t-il déclaré à Ivato, sans développer davantage sa position.

Le parti Antoka sy Dinan'ny Nosy (ADN) figure, quant à lui, parmi les formations politiques qui ont déjà élaboré une réflexion approfondie sur la mise en place d'un fédéralisme adapté, fondé sur la refondation de Madagascar. Le secrétaire général du parti, Andry Andriamandroso, l'a réaffirmé à l'issue des discussions sur les élections organisées à Ivato. « Le parti dispose déjà d'un projet de Constitution élaboré à la suite de consultations menées auprès des populations à la base et est prêt à le présenter lors de la concertation nationale », a-t-il indiqué.

De son côté, même si la plateforme politique regroupant plusieurs partis, comme le Comité pour la refondation de Madagascar (KFIM), ne s'oppose pas à la proposition d'instaurer un système fédéral, elle a clairement souligné que «l'élaboration de la Constitution ne doit pas être précipitée». « Elle doit encore faire l'objet d'un examen approfondi et le référendum ne doit pas être organisé dans la précipitation », a expliqué Elia Rabevahiny, dirigeant du KFIM, à Ivato.

Pour le parti Malagasy Tonga Saina (MTS), dirigé par le député Roland Ratsiraka, les changements ne doivent pas se limiter aux articles à l'origine des difficultés et du manque de développement. Le parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) a, pour sa part, proposé la mise en place de provinces autonomes, fondées sur l'octroi d'une autonomie aux régions, tant sur le plan administratif que financier.

Dans l'ensemble, les partis politiques du pays défendent donc différentes conceptions de la révision constitutionnelle. Les conclusions de la concertation nationale, conduite par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), sont désormais attendues pour tenter de rapprocher ces différentes propositions.