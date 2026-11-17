À Phnom Penh, au Cambodge, le bras de fer entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda a bouleversé la succession à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Faute de consensus, l'élection est repoussée d'un an. Louise Mushikiwabo reste en poste, mais ne pourra pas briguer un nouveau mandat. Kigali, lui, renonce à présenter un candidat à la prochaine échéance. Un compromis qui préserve l'organisation, tout en révélant le poids des rapports de force africains.

La Francophonie a évité l'affrontement, mais le prix du compromis est politique. Le 16 novembre, à Phnom Penh, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de reporter de douze mois l'élection du secrétaire général de l'OIF. Faute d'accord entre les États membres, le scrutin n'aura finalement pas lieu. Une première dans l'histoire de cette fonction, créée en 1997.

Le compromis prévoit le maintien de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation pendant une année supplémentaire. Mais cette prolongation s'accompagne d'une concession majeure : elle ne pourra pas solliciter un nouveau mandat et le Rwanda ne présentera aucun candidat lors du prochain scrutin. Les autres candidatures pourront être maintenues et de nouvelles pourront être déposées.

Kinshasa obtient un recul diplomatique de Kigali

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Au coeur de cette crise, une rivalité qui dépasse largement les frontières de la Francophonie. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle M23 dans l'Est de son territoire. Kigali rejette ces accusations. Cette fracture diplomatique et sécuritaire s'est transportée jusque dans la bataille pour le secrétariat général de l'OIF. Kinshasa avait présenté Juliana Amato Lumumba, ancienne ministre congolaise et fille de Patrice Emery Lumumba, face à Louise Mushikiwabo, qui ambitionnait un troisième mandat après son arrivée à la tête de l'organisation en 2018.

La RDC avait même évoqué la possibilité de quitter l'OIF en cas de reconduction de la secrétaire générale sortante. Mais, à l'approche du sommet, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait ouvert la voie à un retrait de Juliana Lumumba pour favoriser une candidature consensuelle, notamment celle du Roumain Dacian Cioloș.

Le compromis final donne une portée concrète à cette démarche : la candidature rwandaise ne sera pas reconduite lors de la prochaine échéance. Kinshasa peut donc considérer que son opposition à un troisième mandat de Louise Mushikiwabo a été entendue. Toutefois, il ne s'agit pas encore d'une victoire électorale : la succession reste ouverte et la RDC devra toujours défendre ses ambitions dans le futur processus.

Le fauteuil conservé mais la bataille de la succession perdue

La situation est singulière. Louise Mushikiwabo reste secrétaire générale pendant douze mois, alors même que le Rwanda renonce à présenter un candidat pour lui succéder. Kigali conserve ainsi une présence à la tête de l'institution pendant la transition, mais accepte une limite politique à son influence dans la prochaine désignation. La secrétaire générale sortante a dénoncé les « pressions nombreuses et fortes » exercées pour qu'elle retire sa candidature.

Elle a expliqué avoir maintenu celle-ci par ambition et par principe. Son maintien temporaire permet toutefois d'éviter une vacance à la tête de l'organisation et de préparer une transition institutionnelle.

Paris évite la fracture, l'Afrique impose le rapport de force

La France et le Canada, deux partenaires financiers majeurs de l'OIF, avaient appelé à préserver l'unité de l'organisation. Emmanuel Macron a salué le compromis et l'esprit de responsabilité des États membres. Mais cette séquence révèle les limites des initiatives diplomatiques extérieures lorsque les capitales africaines considèrent que leurs intérêts stratégiques sont directement en jeu.

Pour l'Afrique centrale, l'épisode est révélateur. La RDC, poids démographique majeur de l'espace francophone, a démontré sa capacité à placer ses différends régionaux au coeur d'une décision institutionnelle internationale. Le Rwanda, de son côté, a montré que son influence diplomatique ne se mesure pas uniquement à son poids démographique.

Douze mois pour sauver davantage que les apparences

Le report de l'élection doit également permettre de réexaminer les procédures de désignation du secrétaire général et de conduire des réformes institutionnelles. C'est là que se situe désormais le véritable défi : transformer un compromis de circonstance en mécanisme de gouvernance plus solide. Car Phnom Penh a révélé une fragilité profonde : lorsque les rivalités entre États prennent le dessus, la Francophonie peine à faire prévaloir ses principes de dialogue et de solidarité.

Kinshasa a obtenu une concession importante. Kigali conserve provisoirement la direction de l'organisation, mais renonce à présenter un candidat à la prochaine échéance. Paris peut se prévaloir d'avoir contribué à éviter une rupture. Reste à savoir si, dans douze mois, l'OIF aura retrouvé une capacité de rassemblement. À Phnom Penh, la Francophonie a gagné du temps. Elle doit maintenant reconquérir sa crédibilité.