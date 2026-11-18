Dakar — Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Maroc ont officiellement validé, mardi, leur qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, rejoignant ainsi le Sénégal, premier pays à s'être qualifié sur le terrain à l'issue de la quatrième journée des éliminatoires.

Vainqueurs du Soudan (4-2) lundi, les Lions du Sénégal (10 points) ont été les premiers à composter leur billet pour la phase finale continentale dans le groupe J, grâce à la victoire du Mozambique sur la pelouse de l'Éthiopie (1-0), plus tôt dans la journée de mardi.

Dans le groupe A, le Maroc a assuré sa participation à la prochaine CAN en s'imposant face au Niger (1-0). Avec 12 points après quatre journées, les Lions de l'Atlas sont désormais hors de portée de leurs poursuivants, à la faveur de la défaite du Gabon au Lesotho (2-1).

De son côté, le Cameroun (10 points, groupe G), vainqueur de la Namibie lundi (3-0), a bénéficié de la défaite à domicile du Congo face aux Comores (0-1), mardi soir, pour valider définitivement sa qualification, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le groupe F, le Bénin (10 points), tombeur de la République centrafricaine (1-0), et le Burkina Faso (10 points), vainqueur en Mauritanie (3-1), ont tous deux obtenu leur ticket. Avec six points d'avance sur la Mauritanie (3 points), les deux sélections ne peuvent plus être rejointes.

Le Mali (12 points) a également validé sa qualification dans le groupe K grâce à son succès au Rwanda (2-0). Il en est de même pour l'Afrique du Sud (10 points, groupe D), qui s'est imposée au Kenya (2-1).

Ces six sélections rejoignent les trois pays hôtes de la compétition, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qualifiés d'office.

Les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2027 se disputeront lors de la fenêtre internationale de mars 2027, afin d'attribuer les quinze derniers billets qualificatifs.

Plusieurs autres nations se trouvent par ailleurs en ballotage favorable avant la fin des éliminatoires. C'est le cas de la Côte d'Ivoire (10 points, groupe C), de la RD Congo (10 points, groupe E) et de la Guinée-Bissau (10 points, groupe L), qui n'ont plus besoin que d'un point pour valider leur qualification.

L'Angola (10 points) et l'Égypte (8 points, groupe B), l'Algérie (7 points, groupe I), ainsi que le Zimbabwe (7 points, groupe E), les Comores (7 points, groupe G), la Gambie (7 points, groupe C) et le Rwanda (7 points, groupe K) restent également en bonne position pour décrocher l'un des billets encore en jeu.