Le Sénégal disputera bien la CAN 2027. La victoire du Mozambique face à l'Éthiopie (1-0), ce mardi, a officiellement validé la qualification des Lions de la Teranga. Assurés de terminer à l'une des deux premières places du groupe J, les champions d'Afrique en titre peuvent désormais se tourner vers la défense de leur couronne en Afrique de l'Est.

Les Lions peuvent souffler. Après leur victoire spectaculaire contre le Soudan (4-2) à Juba, le Sénégal attendait le résultat de la rencontre entre le Mozambique et l'Éthiopie pour connaître son sort. Le succès mozambicain ce mardi (1-0) a finalement scellé la qualification des hommes de Patrick Vieira, désormais assurés de terminer parmi les deux premiers du groupe J.

Le Sénégal participera ainsi à sa 19e phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Une nouvelle présence qui prolonge une belle régularité sur la scène continentale, avec sept qualifications consécutives depuis l'édition 2015.

Les champions d'Afrique auront désormais les yeux tournés vers l'Afrique de l'Est. La prochaine CAN se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027, avec une particularité historique : elle sera organisée conjointement par trois pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les Lions y défendront leur titre avec l'ambition de conserver leur couronne continentale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal, un palmarès qui s'étoffe

Cette qualification est aussi l'occasion de rappeler quelques chiffres qui témoignent du parcours des Lions dans la compétition. Le Sénégal compte deux titres de champion d'Afrique, remportés en 2021 et en 2025, et a inscrit 100 buts en phase finale de CAN.

Avec cette 19e participation et une septième qualification consécutive, les Lions confirment leur statut parmi les sélections les plus régulières du football africain. Reste désormais à transformer cette constance en une nouvelle conquête continentale sur les terres kényanes, ougandaises et tanzaniennes en juin et juillet 2027.