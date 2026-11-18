Général Eddy Kapend, commandant de la 22eme région militaire, en visite à la ferme Kashamata, propriété de Joseph Kabila située à une dizaine kilomètres de Lubumbashi.

Commandant de la 22e région militaire de RDC, le général Eddy Kapend a affirmé, mardi 17 novembre, que l'armée congolaise n'avait pas attaqué une ferme située à proximité de Lubumbashi appartenant à Joseph Kabila, contrairement à ce qu'affirme le Front pour la refondation de la nation (FRN) dirigé par l'ancien président.

Trois jours après des opérations militaires qui se sont déroulées à proximité d'une ferme appartenant à l'ancien président Joseph Kabila, l'armée congolaise dément avoir pilonné cette concession située à Kashamata, à une quinzaine de kilomètres au sud de Lubumbashi, comme l'a affirmé lundi 16 novembre le Front pour la refondation de la nation (FRN), le mouvement politico-militaire qui a succédé à l'AFC/M23 et que dirige le même Joseph Kabila.

Lors d'une visite sur place ce mardi 18 novembre, le général Eddy Kapend, qui commande la 22e région militaire de RDC, a affirmé que tous les bâtiments de la ferme en question étaient intacts et qu'aucune victime n'était à déplorer. « Il n'y a pas eu de bombardement à Kashamata parce que s'il y en avait eu, vous auriez pu voir tout ceci écroulé », a-t-il déclaré aux journalistes qui l'accompagnaient.

« Les vaches, les poissons, les crocodiles, les cultivateurs : ils sont tous là ! »

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« Vous ne voyez pas de sang parce que personne n'a été ni tué, ni capturé, a-t-il poursuivi en réponse au FRN qui soutient, à l'inverse, que l'attaque contre la concession a coûté la vie à des civils et qu'elle a fait d'importants dégâts matériels. Les vaches, les poissons, les crocodiles, les cultivateurs : ils sont tous là ! », a encore déclaré le militaire.

Il n'en demeure pas moins que samedi 14 novembre, un hélicoptère a survolé les lieux et que des détonations ont été entendues. Exercices militaires dans un pays en guerre, répond à ce propos le général Eddy Kapend : « À Kasenga, j'ai demandé des manoeuvres militaires sur le lac avec des patrouilleurs armés, tandis qu'à Mura, des militaires s'entraînent en brousse. [...] Qu'y-a-t-il de particulier ici qu'un hélicoptère ou un drone ne puisse pas regarder ? », a-t-il conclu.