Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a remis mardi 17 novembre une contribution de 1,1 million USD au profit de la riposte contre la 17e vague de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo.

Cette enveloppe, mobilisée par les acteurs du secteur minier, a été remise à la coordination générale du Système de gestion des incidents, représentée par Jean-Jacques Muyembe.

Selon le ministre des Mines, cette contribution s'inscrit dans l'élan de mobilisation nationale impulsé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et coordonné par la Première ministre, Judith Suminwa, pour renforcer la riposte contre l'épidémie.

Pour Louis Watum Kabamba, cet appui témoigne de l'engagement du secteur minier face aux urgences sanitaires auxquelles le pays est confronté.

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Un appui salué par les responsables de la riposte

Réceptionnant cette contribution, Jean-Jacques Muyembe a salué l'implication du secteur minier dans les efforts de lutte contre Ebola.

Selon les organisateurs, cet appui financier contribuera au renforcement des interventions engagées sur le terrain pour contenir la propagation de la maladie et améliorer la prise en charge des personnes affectées.

Le représentant de la Grande Orientale a également exprimé sa reconnaissance au ministre des Mines pour cette initiative en faveur des populations touchées par l'épidémie.

Un engagement en faveur de la solidarité nationale

À travers cette contribution de 1,1 million de dollars américains, le secteur minier réaffirme sa participation aux efforts nationaux de lutte contre les crises sanitaires.

Les autorités soulignent que cette mobilisation vise à soutenir la protection des populations et à renforcer les capacités de la riposte dans les zones affectées.