C'est un drame qui a bouleversé Madagascar et ébranlé le pouvoir en juin 2025 : plus de 30 personnes, pour la plupart des jeunes, mouraient après avoir mangé lors d'une fête d'anniversaire près d'Antananarivo. Empoisonnement aux plantes, botulisme : les versions se sont succédé, sans jamais convaincre les familles. Mercredi 18 novembre 2026, le procès s'est enfin ouvert. Et durant cette première journée, un médecin a livré des informations contredisant les précédentes explications.

Dans la salle d'audience, les familles des victimes du drame d'Ambohimalaza étaient suspendues aux lèvres du professeur Pierre Rasolonirina, mercredi 18 novembre, au premier jour de ce procès très attendu à Madagascar. Appelé par les proches des victimes, ce médecin a eu accès aux analyses réalisées après la mort d'une trentaine de personnes. Et son témoignage contredit les explications avancées depuis 17 mois.

Selon lui, les analyses ne révèlent ni plantes toxiques ni botulisme, mais la présence de méthanol, un alcool très toxique. Il a aussi retrouvé des somnifères, ainsi que, dans l'estomac d'une victime, du GHB, un puissant sédatif.

Les autorités pointées du doigt par les familles

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Dès juin 2025, plusieurs sources médicales malgaches, recoupées à l'époque par RFI, désignaient une seule piste sérieuse : le botulisme, une intoxication grave due à une toxine qui se développe dans des aliments mal conservés. Vue trouble, difficulté à avaler, détresse respiratoire : selon elles, les symptômes étaient typiques.

Le gouvernement de l'époque n'a jamais considéré cette piste et a défendu une autre thèse : en juillet 2025, le président Andry Rajoelina avait annoncé à la télévision un empoisonnement volontaire aux plantes, motivé par une vengeance familiale. C'est après sa chute, en octobre, que la piste du botulisme fut évoquée. Le silence des autorités et les analyses menées à l'étranger et restées confidentielles ont nourri les soupçons. Des familles ont accusé les autorités d'étouffer l'affaire.

« Nous voulons juste la vérité »

Guillaume Pariset était présent dans la salle pour ce premier jour. Sa fiancée, Sitraka, est morte le 15 juin 2025 après avoir participé à la soirée d'anniversaire. Il n'a rien oublié de ce drame. Le lendemain de la fête, les symptômes sont apparus : migraine, vertiges, vue trouble, gorge sèche... L'état de santé de Sitraka s'est vite dégradé. Le soir, elle n'arrivait plus à respirer.

« Et là, il n'y avait pas de respirateurs disponibles. Il n'y en avait qu'un seul pour tout l'hôpital, qui était déjà mis à disposition d'un autre malade. Elle a fait un premier arrêt cardiaque qui a pu être relancé. Elle a fait un deuxième arrêt cardiaque qui lui a été fatal », confie Guillaume Pariset.

Aujourd'hui, lui ne cherche pas à tout prix des coupables : « Nous ne demandons pas vengeance. Nous ne demandons pas d'avoir un coupable artificiel sur lequel déverser notre haine. Nous voulons juste avoir la vérité, car c'est seulement ainsi que nous pourrons faire notre deuil. »

Un procès très suivi

Après l'empoisonnement puis le botulisme, une troisième piste avancée par le professeur Rasolonirina. Son témoignage ajoute ainsi une nouvelle incertitude à cette affaire, sans expliquer les circonstances des faits dramatiques. Onze personnes sont jugées, dont l'organisatrice de la fête et sa mère, détenues depuis plus d'un an. Mais personne n'a encore expliqué comment ces substances se sont retrouvées à la fête.

Près de 40 000 personnes ont suivi l'audience en direct sur internet. Pour les familles, ce flou constitue une seconde peine. Le procès doit se poursuivre jeudi 19 novembre.