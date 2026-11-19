La Guinée va accueillir une nouvelle mine d'or industrielle. La société australienne PDI Gold indique avoir obtenu le 16 novembre 2026 un permis d'exploitation pour le gisement de Bankan, situé près de la ville de Kouroussa, en Haute-Guinée. Cette mine devrait produire ses premiers kilogrammes d'or en 2028. L'octroi de ce nouveau permis marque aussi la volonté du gouvernement de mieux réglementer le secteur de l'or.

Le gouvernement de la Guinée octroie ce permis quelques semaines après avoir interdit l'orpaillage artisanal. Si ces événements n'ont pas de rapport direct, ils participent tous deux de la volonté des autorités de mieux réglementer et contrôler l'extraction de l'or. Et cela passe par la promotion de son exploitation industrielle.

Objectif : extraire 7,5 tonnes d'or par an pendant 12 ans

Selon l'étude de faisabilité, DPI Gold investira environ 463 millions de dollars pour construire la mine, qui produira 250 000 onces (7,5 tonnes) d'or par an pendant 12 ans. L'exploitation pourrait commencer dès le milieu de l'année 2028. Toujours selon l'étude de faisabilité, ce projet devrait créer 2 000 emplois pendant la phase de construction de la mine. Quand celle-ci sera opérationnelle, elle devrait employer environ 1 000 personnes.

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Comme le prévoit le code minier, l'État guinéen aura 15 % de participation gratuite dans ce projet.

Avec cette nouvelle mine, DPI Gold renforce sa présence dans l'or guinéen. La société australienne exploite déjà depuis le début de l'année un autre site à Kiniéro, à quelques kilomètres de Bankan. Avec ses différentes mines, DPI Gold prévoit de produire à terme 400 000 onces (12 tonnes) d'or par an en Guinée.