Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé, jeudi 19 novembre 2026, de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) pour l'exercice 2026, malgré son rejet par l'Assemblée nationale. Cette décision intervient dans un climat de divergences institutionnelles et de fortes tensions budgétaires, alors que le pays fait face à une baisse des recettes publiques, à une hausse des dépenses énergétiques et à un déficit révisé à 7,6 % du produit intérieur brut (PIB).

Le président Bassirou Diomaye Faye a tranché. Après le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026 par l'Assemblée nationale, le chef de l'État sénégalais a décidé de sa mise en vigueur par décret, ouvrant une nouvelle séquence dans les relations entre l'exécutif et le pouvoir législatif.

La décision a été officialisée jeudi 19 novembre dans un communiqué de la Présidence de la République, signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba. Elle est matérialisée par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026.

Dans son communiqué, la Présidence rappelle que le chef de l'État agit en sa qualité de « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État ».

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Cette initiative intervient seize jours après le rejet du projet de loi par les députés, le 3 novembre, à la suite de l'adoption d'une question préalable ayant empêché son examen au fond.

Un rejet parlementaire sur fond de désaccord budgétaire

Le 3 novembre, l'Assemblée nationale avait mis un terme à l'examen du projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative. La question préalable, présentée par le député Amadou Ba, avait recueilli 109 voix favorables, contre 20 voix opposées et trois abstentions.

Cette procédure parlementaire avait entraîné le rejet du texte sans discussion générale ni examen détaillé de ses dispositions.

Au cœur des divergences figuraient notamment la sincérité des prévisions budgétaires, le niveau du déficit public, la gestion de la dette, les investissements financés sur ressources extérieures et les recettes attendues du Plan de redressement économique et social (PRES).

Plusieurs parlementaires estimaient ne pas disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier les hypothèses économiques et financières présentées par le gouvernement.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, avait pour sa part défendu la cohérence des ajustements proposés, contestant les critiques relatives à la sincérité budgétaire.

Malgré un nouvel examen du texte en commission et les explications complémentaires apportées par le gouvernement, les discussions n'avaient pas permis de surmonter les désaccords.

Des recettes en baisse et un déficit porté à 7,6 % du PIB

Au-delà des divergences institutionnelles, la loi de finances rectificative traduit une dégradation des équilibres budgétaires initialement prévus pour 2026.

Selon les données du projet présentées par la Direction générale du Budget, les recettes de l'État ont été réévaluées à 5 848,7 milliards de FCFA, contre 6 188,8 milliards inscrits dans la loi de finances initiale, soit une diminution de 340,1 milliards de FCFA.

Parallèlement, les dépenses publiques ont été revues à la hausse, passant de 7 433,9 milliards à 7 583,9 milliards de FCFA.

Ces ajustements portent le déficit budgétaire prévisionnel à 1 735,2 milliards de FCFA, représentant 7,6 % du PIB, contre 5,4 % initialement envisagés.

Cette révision intervient dans un environnement économique marqué par des tensions sur les finances publiques, les besoins de financement de l'État et les répercussions de la conjoncture internationale sur les prix de l'énergie.

Les subventions énergétiques au cœur des ajustements

L'une des principales modifications budgétaires concerne le soutien public au secteur énergétique.

Initialement fixées à 250 milliards de FCFA, les dépenses prévues à ce titre ont été portées à 790,3 milliards de FCFA, soit une augmentation de 540,3 milliards.

Cette hausse illustre le poids croissant des charges énergétiques sur les finances publiques sénégalaises, dans un contexte de volatilité des cours internationaux du pétrole.

Les prévisions de recettes liées au Plan de redressement économique et social ont également été revues à la baisse. Elles sont désormais estimées à 311,5 milliards de FCFA à fin décembre 2026, contre 762,9 milliards initialement attendus.

Ces écarts compliquent les arbitrages budgétaires du gouvernement, confronté à la nécessité de financer les politiques publiques, de préserver les dépenses sociales et de poursuivre les investissements prioritaires.

Une décision présidentielle aux implications constitutionnelles

La mise en vigueur du texte par décret soulève également la question des mécanismes constitutionnels encadrant l'adoption des lois de finances au Sénégal.

L'article 68 de la Constitution prévoit notamment la possibilité de mettre en vigueur un projet de loi de finances par décret lorsque celui-ci n'a pas été définitivement voté à l'expiration du délai constitutionnel de soixante jours.

Le recours à cette disposition dans le cas d'une loi de finances rectificative, rejetée par l'Assemblée nationale à la suite d'une question préalable, constitue toutefois un aspect juridique important de la décision présidentielle.

Le communiqué du 19 novembre annonce la mise en vigueur du texte sans détailler l'ensemble du raisonnement juridique ayant conduit à cette décision.

Au-delà de la procédure, cette initiative met en lumière les difficultés rencontrées dans la recherche d'un consensus entre les institutions sur les orientations budgétaires du pays.

Des défis persistants pour les finances publiques

La mise en vigueur de la LFR 2026 ne met pas fin aux difficultés économiques auxquelles le Sénégal reste confronté.

Le gouvernement devra notamment assurer la mobilisation des recettes révisées, maîtriser les dépenses publiques et répondre aux besoins de financement dans un contexte de contraintes budgétaires importantes.

La question de la dette publique et des arriérés de paiement demeure également centrale, tout comme la capacité de l'État à maintenir ses engagements sociaux et ses programmes d'investissement.

La décision présidentielle intervient par ailleurs dans un contexte où les perspectives de financement extérieur et les discussions avec les partenaires financiers internationaux restent déterminantes pour la trajectoire économique du Sénégal.

En mettant en vigueur la loi de finances rectificative par décret, Bassirou Diomaye Faye entend permettre la poursuite de l'exécution budgétaire de l'État. Mais cette décision ouvre aussi une nouvelle phase d'interrogations sur les relations entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles orientations financières.

L'attention se porte désormais sur l'application effective du décret et sur ses conséquences pour la gestion des finances publiques sénégalaises.