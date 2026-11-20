Addis Ababa — L'Éthiopie intensifie son engagement diplomatique auprès des institutions internationales et des partenaires chargés du climat afin de renforcer la coopération et d'obtenir un soutien en vue d'accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en novembre 2027.

Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a tenu une série de réunions bilatérales avec des acteurs internationaux clés du domaine du climat en marge de la COP31 à Antalya, en Turquie, axées sur les partenariats stratégiques et les priorités du prochain sommet.

Lors d'une rencontre avec Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le ministre a évoqué la manière dont les rapports de l'organisation sur l'écart d'émissions et l'écart d'adaptation pourraient éclairer l'ordre du jour de la COP32, notamment pour identifier les ressources financières nécessaires afin de combler l'écart d'adaptation qui ne cesse de se creuser.

Les discussions ont également porté sur le développement des énergies renouvelables à travers l'Afrique et le renforcement de la résilience urbaine face aux conditions climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur intense.

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Selon le ministère des Affaires étrangères, Mme Andersen a réaffirmé la volonté du PNUE de soutenir la présidence éthiopienne de la COP32 dans la définition de ses priorités stratégiques et dans l'avancement des préparatifs de la conférence mondiale sur le climat.

Lors d'une autre rencontre, M. Gedion s'est également entretenu avec Mukhtar Babayev, représentant du président de l'Azerbaïdjan et ancien président de la COP29 chargé des questions climatiques.

M. Babayev a fait part de la volonté de l'Azerbaïdjan de soutenir les préparatifs de l'Éthiopie en partageant son expérience en matière de nomination de « champions du climat », d'implication des jeunes et de coordination des aspects opérationnels liés à l'organisation d'un sommet mondial sur le climat.

Cet échange devrait aider l'Éthiopie à tirer les enseignements de la précédente présidence de la COP assurée par l'Azerbaïdjan, alors qu'elle se prépare à accueillir la conférence.

Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré Manuel Pulgar-Vidal, directeur du programme Climat et Énergie au Fonds mondial pour la nature (WWF) International et ancien président de la COP20.

M. Pulgar-Vidal a félicité l'Éthiopie pour sa future présidence de la COP32 et a exprimé la volonté du WWF de s'associer à ce pays pour préparer le sommet.

Les deux parties ont également discuté d'une coopération visant à tirer parti des résultats de la COP31 et à pérenniser les progrès réalisés dans les négociations internationales sur le climat en vue de la COP32 à Addis-Abeba.

L'Éthiopie doit accueillir la COP32 en novembre 2027, marquant ainsi le retour des négociations mondiales sur le climat en Afrique.

Cette conférence devrait constituer une plateforme majeure pour faire progresser la coopération internationale en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation à celui-ci et de financement climatique.