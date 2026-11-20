Le FFKM sous pression après plusieurs mois de retard pour lancer les concertations nationales.

Le retard pris par le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) dans le lancement des concertations nationales est désormais au centre des préoccupations de l'Exécutif. Convoqués le 19 novembre 2026 au palais d'État d'Iavoloha par le chef de l'État, Michaël Randrianirina, les responsables chargés de l'organisation de ces assises ont été appelés à identifier et à lever les blocages qui freinent leur démarrage. Une réunion qui intervient alors que le calendrier de la transition et, surtout, la perspective des prochaines élections dépendent de l'aboutissement de ce processus. L'image des dirigeants au niveau international entre également en jeu.

Le FFKM, auquel le chef de l'État a confié la conduite des concertations nationales, se retrouve ainsi sous pression. Autour de la table figuraient les chefs des Églises membres du Conseil oecuménique, les responsables de sa coordination nationale et leurs techniciens, le Premier ministre et ses collaborateurs, le ministère chargé de la Refondation ainsi que le Comité technique spécialement institué pour accompagner l'organisation des assises.

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Les difficultés techniques, financières et logistiques qui retardent le passage à la phase opérationnelle ont été au coeur des discussions. Selon les informations publiées par la présidence, le financement ne constitue pas un obstacle. L'enveloppe nécessaire serait entièrement disponible, mais les procédures réglementaires encadrant le décaissement des deniers publics compliqueraient sa mobilisation.

À ce jour, seuls 8,33% du budget total auraient été débloqués pour engager les préparatifs. Dans sa propre déclaration à l'issue de la rencontre, le FFKM confirme que les questions financières et logistiques figurent parmi les points examinés. L'organisation religieuse indique avoir présenté un état d'avancement des travaux, les besoins financiers, les fonds déjà décaissés ainsi que les moyens logistiques nécessaires. Elle reconnaît également que le décaissement des fonds reste soumis au respect des procédures réglementaires en vigueur.

Décalage

Si les contraintes administratives sont avancées pour expliquer les lenteurs, le retard ne saurait être dissocié de l'état de préparation des différentes structures impliquées. Du côté du ministère chargé de la Refondation, les appuis techniques ne datent pourtant pas d'hier. Sous la conduite de Hanitra Razafimanantsoa, ses directions régionales ont mené, au cours des six derniers mois, des actions de sensibilisation et d'accompagnement technique auprès des différentes parties prenantes des concertations. Ce décalage entre les préparatifs déjà engagés sur le terrain et l'absence de démarrage effectif des concertations soulève ainsi des interrogations sur la coordination entre les acteurs et sur la capacité du FFKM à concrétiser la mission qui lui a été confiée.

Les explications liées aux procédures de décaissement ne suffisent pas, à elles seules, à dissiper les inquiétudes sur le calendrier. Face à cette situation, Michaël Randrianirina a haussé le ton. « Nous devons impérativement aller de l'avant, car l'ensemble du peuple malgache ainsi que la communauté internationale attendent cette Concertation nationale », a-t-il déclaré. Le chef de l'État a surtout rappelé son engagement à organiser les élections dans un délai de deux ans, conformément au calendrier annoncé. « Je ne saurais tolérer que l'organisation de la Concertation nationale s'enlise, au risque de compromettre l'ensemble du processus électoral », a-t-il averti, insistant sur la nécessité de résoudre immédiatement les obstacles qui entravent l'avancement du processus.

L'enjeu dépasse largement les difficultés organisationnelles du FFKM. La tenue des différentes élections prévues demeure tributaire de l'aboutissement des concertations nationales, ont soutenu ces dirigeants. Tout nouveau retard risque donc de peser sur le calendrier de la transition et sur les engagements pris par les autorités devant la population et les partenaires internationaux.