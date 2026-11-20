La Somalie annonce expulser l'ambassadeur des Émirats arabes unis, a-t-on appris mercredi 18 novembre, à l'issue du conseil des ministres. Par ailleurs, Mogadiscio a rappelé son ambassadeur à Abou Dhabi pour consultations. Le gouvernement somalien accuse les Émirats d'ingérence dans sa vie politique pour semer la discorde. Cette décision intervient après des mois de tensions entre les deux pays, et alors que le président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, est extrêmement contesté.

« Faites vos valises et partez. La dignité des Somaliens est plus noble que votre influence et votre argent », a écrit sur X Ahmed Fiqi, le ministre somalien de la Défense, rapporte notre correspondante à Nairobi, Gaëlle Laleix. Mercredi 18 novembre, le président Hassan Cheikh Mohamoud, dans une adresse à la nation, avait accusé les Émirats d'avoir des alliances militaires bilatérales avec des États fédérés, qui contestent la politique de Mogadiscio.

Les Émirats arabes unis ont quant à eux condamné ce jeudi 19 novembre la décision de Mogadiscio. Les Émirats arabes unis déplorent « l'attitude hostile et l'escalade injustifiée du gouvernement somalien à l'égard des Émirats arabes unis, car elle se traduit par des prises de position irresponsables qui nuisent aux relations bilatérales et sapent les fondements de la coopération entre les deux pays », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Refus de la réforme constitutionnelle voulue par le président

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Le torchon brûle entre les deux pays depuis janvier, quand les autorités somaliennes ont annoncé l'annulation de tous leurs accords avec les Émirats, dont notamment ceux de coopération militaire ainsi que la gestion des ports de Berbera, Bosaso et Kismayo, situés au Puntland, dans le Jubbaland et au Somaliland. Les deux premiers États refusent la réforme constitutionnelle du président, qui instaure le suffrage universel aux prochaines élections générales. Quant au Somaliland, il se proclame république indépendante depuis 1991, reconnue depuis janvier par Israël.

Tout cela intervient aussi sur fond de contestation du président somalien : la Cour suprême vient de déclarer illégale la prolongation d'un an de son mandat. Son « attaque contre les Émirats [...] interroge sur la prédominance de ses calculs personnels sur les intérêts de son pays », commente sur X Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis.