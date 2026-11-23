À l'occasion de la conférence ministérielle sur le processus régional de coopération sur les migrations qui s'est achevée hier, à Dakar, les quinze États d'Afrique de l'Ouest présents ont convenu de renforcer leur collaboration. La Déclaration de Dakar, finalisée au terme des travaux, fixe des engagements communs autour de la gouvernance migratoire.

La coopération régionale en matière de migration franchit une nouvelle étape. Initiée par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), la conférence ministérielle sur le processus régional de coopération migratoire s'est achevée hier à Dakar. Les représentants des quinze États participants ont abouti à la finalisation de la Déclaration de Dakar ainsi qu'à l'élaboration d'une feuille de route pour la période 2027-2028.

Ces deux instruments serviront de cadre à une réponse concertée face aux défis migratoires en Afrique de l'Ouest. Présentant les conclusions des deux journées de discussions techniques, Dieynaba Touré Bathily, directrice des Affaires juridiques et consulaires au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué que les travaux ont permis de dégager trois axes de convergence : la gouvernance et la coopération régionale, la protection des migrants et l'accès aux services et les liens entre mobilité, intégration régionale et développement. Selon Mme Bathily, l'adoption de la Déclaration de Dakar permet de formaliser les engagements politiques communs autour de ces priorités.

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L'enjeu consiste désormais à renforcer la coopération aux frontières et entre les services consulaires, à faciliter la circulation régulière, à garantir la continuité de la protection des migrants et à promouvoir une mobilité professionnelle fondée sur le recrutement équitable et la reconnaissance des compétences. Pour traduire ces engagements en actes, les États ont simultanément adopté une feuille de route prévoyant la désignation de points focaux nationaux, le déploiement d'actions pilotes et la mise en place de mécanismes de suivi sur deux ans.

« Ce document précise également des procédures de coopération pour des besoins pratiques, tels que la vérification de documents ou de nationalités, l'organisation du transit des migrants volontaires ou encore la transmission d'alertes liées à la surveillance en mer », a détaillé la directrice des Affaires juridiques et consulaires au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Prenant la parole, la directrice générale de l'Oim, Amy Eileen Pope, a insisté sur la nécessité d'une riposte collective face aux réseaux de traite et de trafic de migrants. Évoquant le sort des jeunes et des femmes victimes de fausses promesses d'emploi, elle a rappelé qu'« aucun pays ne peut s'attaquer seul à ces réseaux », plaidant pour une migration mieux organisée, levier d'emploi et de développement économique pour les territoires.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr qui présidait la cérémonie au nom de son collègue Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, a salué l'aboutissement de ce processus engagé depuis plusieurs mois. Rappelant la détermination du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à sévir contre les passeurs, il a mis l'accent sur le volet pénal. « La lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes suppose une entraide judiciaire efficace entre nos États », a-t-il déclaré, tout en réitérant la volonté du Sénégal de faire de la prévention de la migration irrégulière une priorité.