Dakar — La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fait part de sa détermination à engager toutes les voies de recours juridiques possibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), réattribuant la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le Tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne, en Suisse, a désigné mardi le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025, déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football ayant attribué le titre au Maroc.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) déclare notamment dans un communiqué avoir pris connaissance avec "étonnement la décision du TAS, tout en exprimant sa protestation.

L'instance dirigeante du football marocain a ainsi fait part de son intention d'engager de nouvelles voies de "recours juridiques possibles" pour contester cette décision.

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Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle elle avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

La FRMF indique que sa requête, portant sur les "conséquences juridiques de faits susceptibles de porter atteinte à l'intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale, n'a pas été retenue par le TAS"

La FRMF regrette également que la décision du TAS "n'ait pas pris en considération les orientations récemment consacrées par l'International football association board (IFAB) et la Fédération internationale de football association concernant le départ des joueurs du terrain sans autorisation de l'arbitre, ainsi que les responsabilités et sanctions disciplinaires qui peuvent en découler."

Face à cette situation, la Fédération royale marocaine de football réaffirme sa détermination à "engager toutes les voies de recours juridiques possibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport."