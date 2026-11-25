En dépit de progrès notables et constants dans la lutte contre le VIH, la chute des financements internationaux menace de fragiliser la riposte mondiale au virus qui tue encore 1 600 personnes par jour, a alerté l'Onusida mardi 24 novembre. L'essentiel de l'impact de ces coupes devrait être ressenti en Afrique subsaharienne qui demeure la région la plus touchée par le VIH, souligne ce programme de l'ONU.

Près de deux ans après le gel de l'aide américaine, l'Onusida dresse, dans un rapport publié mardi 24 novembre 2026, un tableau plus précis des conséquences des coupes budgétaires sur la lutte contre le VIH. L'Afrique subsaharienne a par exemple perdu au moins 12 % de ses financements en 2025. Et si les traitements en cours ont été relativement préservés, la prévention et le dépistage reculent au risque de compromettre des années de progrès, notamment réalisés auprès des jeunes femmes.

En Afrique subsaharienne, les programmes de prévention du VIH suspendus bénéficiaient en effet à plus de 2 millions d'entre elles.

Distributions de préservatifs et de traitements en baisse

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C'est ainsi la prévention qui a payé le plus lourd tribut. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, la distribution de préservatifs a chuté de 17 % en un an. Aujourd'hui, moins de personnes y ont par ailleurs accès à la PrEP, ce médicament qui permet de se protéger du VIH.

Les gouvernements africains ont cherché à préserver les traitements en cours. Mais les inégalités persistent, notamment chez les enfants. Le Mozambique, la RDC et l'Afrique du Sud figurent parmi les pays qui comptent le plus d'enfants séropositifs sans traitement. D'autres pays, comme le Kenya, le Rwanda ou le Zimbabwe, pourraient réduire de 90 % les nouvelles infections d'ici à 2030, à condition de remédier aux perturbations des services.

L'Onusida avertit : il pourrait falloir plusieurs années avant de mesurer toutes les conséquences de ces coupes sur l'épidémie.

Environ 570 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida dans le monde en 2025, soit près de 1 600 décès par jour. Ce chiffre était encore de 600 000 en 2024 et de 1,3 million en 2010. Se basant sur les données de 172 pays, l'Onusida estime qu'en 2025, 32,1 millions des 41 millions de personnes vivant avec le VIH (soit 78 %) bénéficiaient d'un traitement vital, contre 30,8 millions en 2024 et 500 000 en 2000.