Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme face aux multiples dangers qui menacent la santé publique. Ils appellent à rétablir l'ordre et la rigueur dans l'exercice de ces métiers.

Les ordres des professionnels de santé ont mis en garde contre plusieurs dérives pesant sur la santé publique à Madagascar.

Parmi les principaux problèmes soulevés figurent la recrudescence de l'usurpation des professions médicales, la vente illicite de médicaments hors des officines -- qui favorise l'automédication --, l'importation et la commercialisation de produits de santé non contrôlés, les dérives publicitaires dans le secteur, ainsi que la raréfaction du personnel soignant et l'exode croissant vers l'étranger. Ces constats ont été présentés lors d'une conférence de presse commune des ordres des professionnels de santé de Madagascar, lundi, au Pavé Antaninarenina.

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Selon ces représentants, ces pratiques constituent des menaces directes pour la population et peuvent entraîner des conséquences sanitaires graves. « Les constats faits sur le terrain révèlent de nombreuses irrégularités, notamment l'usurpation de la profession médicale. Cette pratique touche plusieurs corps de métier, des paramédicaux aux médecins, en passant par les chirurgiens-dentistes. Aucun secteur n'est épargné », a déclaré le président de l'Ordre national des odonto-stomatologistes de Madagascar (ONOS).

Les ordres alertent ainsi contre le recours à des personnes sans qualification qui exercent des activités strictement réglementées. Ils estiment que la présence de ces faux praticiens, conjuguée à leur méconnaissance des protocoles de manipulation et de stérilisation du matériel médical, favorise notamment les risques de transmission du VIH/sida. « La stérilisation du matériel est l'un des points les plus sensibles. Le virus ne se transmet pas uniquement par voie sexuelle : un instrument mal nettoyé peut également être en cause », a précisé un technicien.

Aucune validation scientifique

La résistance aux antibiotiques représente un autre enjeu majeur de santé publique. Elle est notamment alimentée par la vente de médicaments en dehors des pharmacies et officines agréées, qui pousse les usagers à l'automédication. « L'automédication aggrave la résistance d'un patient aux antibiotiques. Le pays est en développement, mais des règles doivent tout de même être respectées », rappellent les ordres. Ces derniers dénoncent également la multiplication, sur les réseaux sociaux, de faux médecins prétendant maîtriser les questions de santé et promouvant des produits dont l'efficacité et les risques n'ont fait l'objet d'aucune validation scientifique. « Certains proposent un médicament qui fait revenir les règles, d'autres des produits pour blanchir le visage, alors qu'il s'agit de médicaments régis par la loi », poursuivent-ils.

Ils s'interrogent aussi sur l'arrivée sur le marché de produits importés sans validation scientifique, tels que ceux présentés pour blanchir les dents ou prévenir les caries.

La publicité dans le domaine médical constitue un autre sujet d'inquiétude pour les professionnels.

« Notre possibilité de faire de la publicité est encadrée, alors que ceux qui ne respectent pas la loi peuvent faire de la publicité à tout-va », déplorent-ils. Un appel à la responsabilité collective Pour les ordres, la réponse ne repose pas uniquement sur les soignants : « Elle est aussi collective. Les gens vont là où il ne faudrait pas aller », regrettent-ils. Ils invitent la population à s'adresser à des professionnels dûment formés plutôt qu'à des usurpateurs, dont la prise en charge comporte des risques importants.

« Ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont toujours existé. Leur éradication nécessite une responsabilité collective. Le ministère de la Santé publique ne peut, à lui seul, sanctionner tous les contrevenants », souligne une source au sein du ministère de la Santé publique.