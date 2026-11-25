communiqué de presse

Le Bureau régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre lance aujourd'hui sa campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Elle se déroulera jusqu'au 10 décembre 2026 autour de trois priorités : garantir l'accès à la justice, protéger les survivantes et mettre fin à l'impunité.

En Afrique de l'Ouest, 14 millions de femmes ont subi des violences de la part de leur partenaire intime en l'espace d'un an. En Afrique centrale, près d'une femme sur quatre a subi cette même forme de violence. Il reste donc essentiel de renforcer les efforts collectifs en matière de prévention, de protection et d'accès à la justice.

La région enregistre également la plus forte prévalence du mariage des enfants au monde, avec près de 60 millions de femmes et de filles mariées avant l'âge de 18 ans. Les mutilations génitales féminines, les violences facilitées par les technologies numériques et les violences dans les contextes de conflit demeurent des préoccupations majeures. Pour de nombreuses survivantes, des obstacles persistent dans l'accès à la justice, à la protection et aux services essentiels.

Comme le rappelle le Dr Maxime Houinato, Directeur régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre :

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« La justice n'est pas une faveur. C'est un droit. Il est de notre responsabilité collective de garantir ce droit à chaque femme et à chaque fille de notre région. »

Dans ce contexte, ONU Femmes souligne l'importance d'une action concertée et reconnaît le rôle essentiel :

des gouvernements , dans l'application effective des lois, le renforcement de l'accès à la justice et l'allocation de ressources adéquates à la prévention des violences et à la protection des survivantes ;

, dans l'application effective des lois, le renforcement de l'accès à la justice et l'allocation de ressources adéquates à la prévention des violences et à la protection des survivantes ; des leaders communautaires, traditionnels et religieux , dans la transformation des normes sociales qui perpétuent les violences, la lutte contre la stigmatisation et l'orientation des survivantes vers les services de protection et de justice ;

, dans la transformation des normes sociales qui perpétuent les violences, la lutte contre la stigmatisation et l'orientation des survivantes vers les services de protection et de justice ; des partenaires de développement, dans le renforcement et la pérennisation des financements destinés aux organisations de défense des droits des femmes, qui sont en première ligne dans la prévention des violences et l'accompagnement des survivantes.

Tout au long des 16 jours d'activisme, le Bureau régional d'ONU Femmes mènera, avec ses partenaires, une série d'actions de sensibilisation, de plaidoyer et de dialogue. Ces actions visent à promouvoir des solutions concrètes et à renforcer la mobilisation collective pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles.

Découvrez le message du Directeur régional à l'occasion du lancement de la campagne :https://bit.ly/4j1ZQXO

Contact médias : rowca.comms@unwomen.org