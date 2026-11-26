La cérémonie d’ouverture a été marquée par la remise du Grand Prix MEDays au président burundais et président en exercice de l’Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ainsi qu’au président sierra-léonais, Julius Maada Bio. Le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, a pour sa part reçu le MEDays Award.

Tanger — La 18ᵉ édition du Forum international MEDays s'est ouverte mercredi 25 novembre 2026 au Palais des Arts et de la Culture de Tanger, au Maroc. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de rivalités économiques et de remise en question du multilatéralisme, plusieurs dirigeants ont appelé l'Afrique à renforcer son autonomie stratégique, à accélérer son intégration économique et à repenser ses partenariats internationaux.

Organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, autour du thème « Monde fragmenté : le temps des choix », le forum place la capacité des États à définir leurs propres priorités au cœur des débats.

« La souveraineté commence par la capacité de décider », a déclaré Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus, lors de la cérémonie inaugurale. Une invitation aux pays africains à mieux définir leurs intérêts et à affirmer leur place dans un ordre mondial en pleine recomposition.

À la croisée de la Méditerranée et de l'Atlantique, Tanger entend également incarner cette dynamique d'ouverture et de coopération. Omar Moro, président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, a notamment mis en avant le rôle des infrastructures, de la diplomatie territoriale et des partenariats économiques dans la réponse aux défis communs.

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Trois chefs d'État distingués à Tanger

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise du Grand Prix MEDays au président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ainsi qu'au président sierra-léonais, Julius Maada Bio. Le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, a pour sa part reçu le MEDays Award.

Au-delà des distinctions, les interventions des trois dirigeants ont convergé vers une même ambition : permettre aux pays du Sud de mieux maîtriser leur développement et de peser davantage dans les décisions internationales.

Transformer les ressources africaines pour renforcer la souveraineté

Pour Évariste Ndayishimiye, la souveraineté ne peut se limiter à l'indépendance politique. Elle repose également sur la capacité des États à produire, à transformer leurs ressources naturelles et à se doter d'institutions efficaces.

Le président burundais a également plaidé pour des financements climatiques accessibles et prévisibles, ainsi que pour des mécanismes de mobilité favorisant le transfert de compétences et le codéveloppement, afin de limiter les conséquences de la fuite des talents africains.

De son côté, Julius Maada Bio a rappelé la vulnérabilité des économies africaines face aux crises internationales et aux décisions prises dans les grands centres financiers mondiaux.

Refusant aussi bien l'isolement que l'alignement subi dans les rivalités entre grandes puissances, le président sierra-léonais a insisté sur la nécessité de sortir d'un modèle économique fondé sur l'exportation de matières premières brutes.

Il a notamment évoqué le programme agricole Feed Salone, lancé en Sierra Leone, pour illustrer l'importance de la production locale, de la création de valeur et du renforcement de l'intégration régionale.

La coopération Sud-Sud comme levier stratégique

Le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, a souligné le paradoxe auquel sont confrontées l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes : malgré l'abondance de leurs ressources naturelles et de leurs minerais stratégiques, ces régions peinent encore à tirer pleinement profit de leur potentiel économique.

Il a appelé à une meilleure mobilisation des capitaux, des fonds de pension et des compétences disponibles dans les pays du Sud, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agro-industrie, du numérique et de l'intelligence artificielle.

Pour le dirigeant guyanais, le renforcement de la coopération Sud-Sud ne doit pas se traduire par une rupture avec les partenaires du Nord, mais par une diversification des alliances et une plus grande autonomie dans les choix économiques et stratégiques.

Cette coopération doit désormais s'appuyer sur des projets concrets, des calendriers réalistes et des engagements mesurables.

Infrastructures, commerce et jeunesse : les priorités du secteur privé

Le secteur privé a également insisté sur les conditions nécessaires à l'accélération du développement économique africain.

Mehdi Tazi, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a identifié quatre priorités : le développement des infrastructures et des corridors logistiques et énergétiques, l'intensification du commerce intra-africain, l'amélioration du climat des affaires et l'investissement dans le capital humain.

S'appuyant sur l'expérience marocaine, il a notamment cité Tanger Med, Nador West Med et le futur port de Dakhla Atlantique comme exemples d'infrastructures susceptibles de renforcer la connectivité économique.

La formation des jeunes, l'adaptation des compétences aux besoins des entreprises et l'appropriation de l'intelligence artificielle figurent également parmi les leviers identifiés pour améliorer la compétitivité du continent.

Passer des ambitions aux réalisations

Alors que les tensions géopolitiques et les recompositions économiques mondiales redéfinissent les rapports de force, les premières interventions du Forum MEDays ont mis en évidence la nécessité pour l'Afrique de renforcer sa capacité d'action collective.

La transformation locale des ressources, l'intégration régionale, la mobilisation des capitaux africains et la diversification des partenariats apparaissent comme autant de leviers pour réduire les dépendances du continent.

Jusqu'au 28 novembre, les débats de Tanger devraient permettre d'approfondir ces orientations, avec un défi majeur : traduire les ambitions de souveraineté économique et de coopération internationale en réalisations concrètes.