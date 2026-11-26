C'est une victoire pour Cyril Ramaphosa, dans une affaire qui plane sur lui depuis 2022. Mercredi 25 novembre, le président sud-africain a obtenu gain de cause : la Haute-Cour du Cap-Occidental a jugé illégal un rapport parlementaire qui estimait qu'il avait pu commettre de graves violations de la Constitution. Celui-ci avait entraîné le lancement d'une procédure de destitution, en mai 2026. La décision y met donc un coup d'arrêt.

C'est un nouveau rebondissement, dans un feuilleton qui en compte déjà beaucoup. Rappel de l'affaire Phala Phala : près de 600 000 dollars en liquide furent retrouvés dans des circonstances troubles dans le canapé du président Cyril Ramaphosa, dans sa ferme nommée Phala Phala.

Ces révélations firent scandale en 2022, interrogeant sur l'origine et la légalité de cet argent. Une commission indépendante estima alors que le président de l'Afrique du Sud avait pu violer la Constitution. Il fallut cependant attendre une décision de la cour constitutionnelle, en mai 2026, pour qu'une procédure de destitution soit lancée.

Ce nouveau jugement y met cependant un coup d'arrêt. La Haute Cour du Cap-Occidental annule en effet le rapport de 2022, l'estimant illégal, et annule aussi toutes les démarches parlementaires entreprises sur la base de ce rapport. Cela inclut donc la procédure de destitution.

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C'est donc bien une victoire pour Cyril Ramaphosa. Le président n'est pas blanchi, mais de les menaces légales s'éloignent. Plusieurs partis d'opposition ont annoncer évaluer les recours possibles.