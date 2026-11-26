En République démocratique du Congo (RDC), nouvelle tension diplomatique entre Kinshasa et Kampala. Le gouvernement congolais a convoqué le représentant de l'ambassade d'Ouganda après une série de déclarations du chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba. Sur le réseau social X, le général a menacé de faire avancer ses troupes sur le territoire congolais et affiché son soutien à une progression du mouvement politico-militaire dirigé par Joseph Kabila. Kinshasa dénonce des propos portant atteinte à sa souveraineté et exige des clarifications officielles de Kampala.

C'est une série de publications particulièrement offensives qui a provoqué la colère des autorités congolaises. Muhoozi Kainerugaba affirme notamment que ses soldats déployés au Nord-Kivu, en appui à l'armée congolaise dans la traque contre les Forces démocratiques alliées (ADF), ne s'opposeraient pas à la prise de Walikale par le FRN, mouvement présidé par l'ancien président Joseph Kabila. Il menace même de s'emparer de cette localité si les rebelles tardent à agir.

Autre déclaration : le général ougandais exige la reddition sans condition de l'aéroport d'Isiro, dans le Haut-Uele. Il justifie ses positions par la lutte contre les ADF, groupe affilié à l'organisation État islamique, et la protection de la communauté Bahema.

Le fils du président Yoweri Museveni s'en prend également aux mercenaires occidentaux présents en RDC. Il multiplie parallèlement les éloges envers Paul Kagame, affirmant que le Rwanda et l'Ouganda sont « deux pays jumeaux qui combattent ensemble leurs ennemis ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des précédents diplomatiques

Kinshasa réclame désormais des explications et des mesures pour empêcher la répétition de tels propos. Ce n'est pas une première. Déjà en 2024, des déclarations similaires du général avaient provoqué des frictions diplomatiques.

Il avait notamment menacé d'arrêter les mercenaires étrangers déployés à Goma, peu avant que la ville ne tombe aux mains de l'AFC/M23.