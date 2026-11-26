Les gouvernements africains multiplient les projets d’investissement, les initiatives industrielles et les partenariats pour transformer le coton du continent en textiles et en vêtements. Du Ghana et du Mali à l’Égypte, ces initiatives visent à attirer des capitaux, à créer des emplois et à conserver sur le continent une plus grande part de la valeur du coton africain.

Les gouvernements africains misent sur de nouveaux programmes d’investissement, des projets d’usines et des partenariats avec des investisseurs pour passer de l’exportation de coton brut à la fabrication de textiles et de vêtements.

Ces efforts pourraient créer des emplois industriels et permettre aux pays producteurs de conserver une plus grande part de la valeur d’une récolte qu’ils exportent traditionnellement en grande partie à l’état brut.

Pour Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le principal obstacle auquel se heurte le secteur textile africain tient autant à la difficulté de mettre en relation les investisseurs et les porteurs de projets qu’à la rareté des capitaux.

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« Les capitaux et les projets susceptibles d’attirer des investissements ne se rencontrent pas », a-t-elle déclaré.

Ngozi Okonjo-Iweala s’exprimait en octobre, en marge de l’Examen global de l’Aide pour le commerce. À cette occasion, le Partenariat pour le coton (PPC) a lancé une initiative de promotion de l’investissement pour aider les pays africains producteurs de coton à diversifier leurs activités au-delà de l’exportation de fibre brute et à tirer davantage de valeur de la fabrication de textiles et de vêtements.

Pour relever ce défi, les gouvernements associent programmes d’investissement public, nouvelles initiatives industrielles soutenues par l’État et démarches pour attirer des investisseurs privés.

Le Ghana prévoit d’investir 1 milliard de dollars américains dans le textile et l’habillement entre 2027 et 2030, dans le cadre de son programme pour une nouvelle économie.

Selon le budget 2027, l’initiative doit moderniser les usines textiles existantes, agrandir des usines de confection et aménager des zones industrielles disposant d’un accès à l’électricité et à l’eau, d’installations de traitement, de laboratoires et d’entrepôts.

Le gouvernement a fait appel à un conseiller en transactions pour trois projets d’usines de confection dans les régions de Bono East, du Centre et de l’Est, en partenariat avec le secteur privé.

D’après le budget, ces usines devraient créer environ 27 000 emplois directs. Les terrains ont été obtenus et les études de faisabilité sont en cours.

Le gouvernement cherche aussi des investisseurs stratégiques pour plusieurs entreprises liées à l’État, dont Akosombo Industrial Company et Volta Star Textiles.

Le 24 novembre 2026, la ministre du Commerce, Elizabeth Ofosu-Adjare, a annoncé un nouvel objectif d’emploi et la création d’usines de confection dans quatre régions.

« Dans le cadre de la politique sectorielle approuvée, mon ministère pilote la création d’usines de confection qui devraient générer 80 000 emplois directs, dont la plupart seront destinés aux jeunes et aux femmes », a-t-elle déclaré.

Elle a cité en exemple le fabricant de vêtements North Shore, dont les activités ont, selon elle, créé un nombre important d’emplois en deux mois.

Le budget prévoit trois usines et 27 000 emplois, la ministre annonce quatre régions et 80 000 emplois. L'écart reste inexpliqué. La ministre n’a précisé ni la quatrième région, ni si les chiffres concernent des projets différents, ni le calendrier de financement et de construction.

Le Ghana envisage également de soutenir la demande locale. Le gouvernement entend modifier les lois sur les marchés publics pour que les uniformes, les textiles hospitaliers, le linge de lit et les vêtements de protection achetés avec des fonds publics proviennent de fabricants ghanéens.

Au Mali, l’État intervient plus directement en confiant le développement de la production textile à une nouvelle société publique.

Le 20 novembre 2026, le Conseil national de transition a adopté une loi portant création de la Société des Textiles du Mali (STM-SA), une entreprise publique chargée de transformer et de commercialiser le coton et de développer la production textile.

La société doit s’implanter dans la zone aéroportuaire de Bamako. Elle sera également chargée de contribuer à la relance de la Compagnie malienne des textiles (COMATEX-SA).

Le gouvernement propose de construire une usine capable de transformer 40 000 tonnes de coton par an, avec des activités de filature, de tissage, de tricotage, de teinture et de confection.

Le Mali figure parmi les plus grands producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest, avec environ 656 000 tonnes par an. Selon les données officielles, 98 % de sa récolte est exportée sous forme de fibre brute.

Le capital social initial de l’entreprise s’élève à 100 millions de francs CFA (environ 175 000 dollars américains). Ce montant est distinct du coût de construction et d’équipement de l’usine. Le gouvernement n’a encore rendu publics ni le plan de financement complet, ni le calendrier de construction, ni la date prévue de mise en service.

Le Bénin illustre ce que ces efforts d’industrialisation peuvent donner en matière de production. Créée dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le développeur d’infrastructures ARISE IIP, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) transforme environ 40 000 tonnes de coton par an et fabrique entre 7 et 10 millions de vêtements.

La zone fournit des marques internationales, dont US Polo Assn. et Kiabi. Le Bénin dépendait auparavant des exportations de coton brut destiné à être transformé à l’étranger.

« Aujourd’hui, à la GDIZ, nous transformons 40 000 tonnes de coton par an et produisons entre sept et dix millions de vêtements par an », explique Letondji Beheton, directeur général de la société qui exploite la zone.

L’Ouganda accroît lui aussi ses capacités de transformation textile grâce à des investissements privés. En septembre, Fine Spinners Uganda a annoncé un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars américains dans des machines textiles, portant à 35 millions de dollars américains le total investi dans les équipements de son usine de Kampala.

Une fois pleinement opérationnels, les nouveaux équipements devraient accroître la capacité de l’usine de 30 à 40 %, avec une production mensuelle supplémentaire de 30 à 40 tonnes de fil et de 150 000 à 200 000 vêtements.

Jaswinder Bedi, président de Fine Spinners, a déclaré que cet investissement témoignait de la « confiance de l’entreprise dans l’avenir de la fabrication textile en Afrique » et de sa volonté d’accroître la production locale.

Au-delà des initiatives nationales, le Partenariat pour le coton cherche à répondre aux difficultés de financement et d’investissement auxquelles sont confrontés les pays producteurs, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et la Côte d’Ivoire.

Une évaluation de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et du Centre du commerce international (ITC) a recensé des possibilités d’investissement de 12 milliards de dollars américains sur dix ans, dont 5 milliards pourraient provenir d’investisseurs privés. Ces montants correspondent à des investissements potentiels qui restent à mobiliser.

Les besoins de financement suscitent aussi l’intérêt d’investisseurs internationaux. Plusieurs des nouvelles initiatives couvrent des marchés au-delà de l’Afrique.

Le 19 novembre 2026, la Société financière internationale (IFC) et Social Investment Managers & Advisors ont lancé un fonds qui vise à mobiliser 400 millions de dollars américains pour financer les fournisseurs des secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure dans les marchés émergents.

L’IFC et le groupe de mode Inditex apportent respectivement 60 et 50 millions de dollars américains. Le premier tour de table devrait atteindre 225 millions de dollars américains.

Le fonds soutiendra les fabricants qui investissent dans des machines plus efficaces, les énergies renouvelables, la réutilisation de l’eau et des procédés de production plus propres. L’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique latine figurent parmi les régions ciblées. Le fonds pourrait ainsi offrir une nouvelle source de financement aux industriels africains qui cherchent à moderniser leurs installations.

L’Égypte offre un exemple plus ancien du rôle que les investissements étrangers peuvent jouer dans le développement de la fabrication de textiles et de vêtements en Afrique.

Environ 200 usines à capitaux turcs sont actives dans les secteurs égyptiens de l’habillement, du textile et des produits chimiques connexes. Leurs exportations ont atteint 693 millions de dollars américains en 2025, contre 569 millions de dollars américains en 2024.

La progression s’est poursuivie en 2026. Selon le Conseil égyptien des exportations de vêtements, ces exportations ont atteint 606 millions de dollars américains de janvier à septembre 2026, contre 498 millions de dollars sur la même période en 2025.

La part des entreprises turques dans les exportations égyptiennes de vêtements est ainsi passée de 20 à 21 %.

Le Maroc attire également d’importants investissements étrangers dans la production textile intégrée. En décembre 2025, les travaux du projet porté par EUWEN TEXTILES, filiale du groupe chinois Sunrise, ont débuté. Le projet représente un investissement de 2,3 milliards de dirhams (environ 230 millions de dollars américains) dans des installations industrielles à Fès et à Skhirat.

Il couvre la filature, le tricotage, le tissage et la confection. Selon le ministère marocain de l’Investissement, sa première phase devrait créer plus de 2 000 emplois directs.

Les retombées économiques potentielles dépassent le secteur textile. Selon une projection publiée en 2026 par le programme sur les futurs africains et l’innovation de l’Institut d’études de sécurité, une hausse des financements extérieurs associée à un renforcement des capacités d’investissement intérieur pourrait porter le PIB africain, d’ici 2043, à 210 milliards de dollars américains au-dessus de sa trajectoire actuelle. Une hausse des seuls apports extérieurs se traduirait par un écart de 63,7 milliards de dollars américains.