Afrique: Africa Made It - Transformer la richesse cotonnière du continent en emplois, en industries et en puissance économique

L'Afrique produit du coton, inspire la mode mondiale et possède une industrie créative dynamique. Pourtant, une grande partie de la valeur économique issue de ces ressources est captée hors du continent. Lancée lors du CANEX WKND 2026 à Lagos, au Nigeria, la campagne Africa Made It entend inverser cette tendance en encourageant la fabrication locale, en renforçant la chaîne de valeur textile africaine et en incitant les consommateurs à privilégier les produits fabriqués en Afrique.

Les industries africaines de la mode et du textile disposent d'un potentiel considérable pour stimuler l'industrialisation, créer des emplois et renforcer l'indépendance économique du continent. Malgré l'abondance de ses ressources naturelles et de ses talents créatifs, l'Afrique ne capte cependant qu'une faible part de la valeur générée par ses filières cotonnière et de la mode.

Lancée à l'occasion du Creative Africa Nexus (CANEX) WKND 2026 à Lagos, la campagne Africa Made It vise à corriger ce déséquilibre en encourageant les pays africains à dépasser l'exportation de coton brut et à investir dans une chaîne de valeur intégrée, de la fibre au vêtement.

Articulée autour de trois piliers : « Power, Protect and Purchase », elle entend mobiliser les gouvernements, les investisseurs, les industriels, les marques de mode et les consommateurs pour renforcer la production locale et conserver davantage de valeur économique sur le continent.

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L'initiative souligne que le secteur pourrait contribuer à hauteur d'environ 34 milliards de dollars par an au PIB africain grâce à l'augmentation de la production locale de textiles et de vêtements.

Dans un entretien accordé à Nontobeko Mlambo, d'AllAfrica, Abimbola Ogundairo, consultante senior chez Africa Practice, revient sur les ambitions de la campagne, les défis de l'industrie textile africaine et les enseignements que d'autres pays peuvent tirer de l'essor du secteur manufacturier béninois.

Qu'est-ce qui a inspiré la campagne Africa Made It et pourquoi est-elle importante pour le continent ?

Africa Made It est un mouvement destiné à mettre en lumière le potentiel d'investissement des marques fabriquées en Afrique, en commençant par l'industrie de la mode.

Son importance tient à un défi auquel nous sommes confrontés depuis des décennies : l'Afrique apporte une immense valeur à l'économie mondiale, mais ne récupère qu'une très faible part de la richesse produite à partir de ses ressources.

Prenons le coton, trente-sept des 54 pays africains en produisent, mais le continent capte moins de 2 % de l'économie cotonnière mondiale.

Et le coton n'est qu'un exemple. Le même problème se pose dans d'autres secteurs, notamment le cacao et l'or.

Africa Made It cherche à réunir ces réflexions et à combler les maillons manquants de nos chaînes de valeur, en particulier le manque de capacités locales de transformation et de fabrication.

Nous souhaitons associer les décideurs publics, les institutions de développement, les investisseurs, les entreprises et les autres acteurs de la chaîne de valeur afin d'examiner comment relier ces différents éléments.

L'objectif est de faire en sorte qu'une plus grande part de la valeur créée par l'Afrique reste sur le continent, au lieu d'être exportée au bénéfice d'autres acteurs.

Comment cette campagne s'inscrit-elle dans l'ambition plus large de CANEX de développer les industries culturelles et créatives africaines ?

Des plateformes comme CANEX sont extrêmement importantes, car les industries créatives ont longtemps été négligées en tant que sources de valeur économique et d'identité culturelle.

Partout en Afrique, les jeunes accomplissent des choses remarquables dans la mode, la musique, l'art et d'autres secteurs créatifs, souvent malgré un soutien institutionnel limité.

L'Afrique exporte déjà une influence culturelle et des talents créatifs considérables. Notre mode, notre musique et nos expressions artistiques rayonnent à l'échelle mondiale.

La question est de savoir si nous disposons des mécanismes permettant de capter la valeur économique liée à ce rayonnement.

CANEX offre l'occasion de réunir les acteurs concernés. La plateforme permet aux créateurs de présenter leurs réalisations tout en dialoguant directement avec les décideurs, les investisseurs et les institutions susceptibles de leur apporter les infrastructures, les financements et les politiques dont ils ont besoin.

Ce qui rend ces plateformes particulièrement utiles, c'est leur capacité à faire évoluer les discussions au-delà des initiatives isolées, vers des solutions coordonnées et durables.

Nous devons institutionnaliser les dispositifs de soutien qui permettent aux entreprises créatives de se développer et veiller à ce que les retombées économiques de la créativité africaine restent sur le continent.

Quels sont les principaux objectifs de la campagne et quels changements souhaite-t-elle apporter aux industries africaines de la mode et du textile ?

La campagne vise à libérer l'immense potentiel économique de la chaîne de valeur africaine, du coton à la mode.

Selon des études, un investissement d'environ 1,8 milliard de dollars à l'échelle du continent pourrait contribuer à créer jusqu'à deux millions d'emplois permanents et générer 33 milliards de dollars de revenus annuels pour les ménages.

Pour les pays africains qui cherchent à accélérer leur industrialisation, à accroître leurs recettes et à créer des emplois, il s'agit d'une occasion majeure.

Le Bénin offre un exemple intéressant. Grâce au développement de la zone industrielle de Glo-Djigbé, le pays a commencé à transformer sa filière cotonnière.

D'après les chiffres dont nous disposons, le Bénin, qui exportait environ 90 % de son coton brut, en transforme désormais près de 30 % localement. Le pays exporterait également quelque dix millions de vêtements par an et ambitionne de créer 300 000 emplois permanents d'ici à 2030.

Ces évolutions montrent ce qui devient possible lorsque les investissements, les infrastructures et la politique industrielle sont alignés.

C'est pourquoi notre campagne repose sur trois piliers : Power, Protect et Purchase.

« Power » consiste à fournir aux industriels et aux entreprises africains l'énergie, les financements et les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement et à leur expansion.

« Protect » vise à instaurer des politiques commerciales équitables et à lutter contre les importations illicites et les autres pratiques qui affaiblissent la compétitivité des industries locales.

« Purchase » consiste à encourager les gouvernements, les entreprises et les consommateurs à acheter des produits fabriqués en Afrique.

Nous devons abandonner l'idée selon laquelle les produits étrangers seraient nécessairement meilleurs.

Acheter africain n'est pas seulement une manifestation d'identité culturelle et de fierté, c'est aussi un choix économique qui soutient les entreprises locales, crée des emplois et renforce nos économies.

En définitive, nous voulons bâtir un mouvement réunissant toutes les parties prenantes afin de combler les lacunes de la chaîne de valeur manufacturière africaine.

Pourquoi est-il important que les consommateurs africains reconnaissent, soutiennent et valorisent la mode produite localement ?

En tant que Nigériane, j'ai grandi dans une société où l'on est extrêmement fier de porter des vêtements traditionnels et d'exprimer son identité culturelle. Pour beaucoup de Nigérians, porter des tenues locales fait déjà partie du quotidien. Mais cette question comporte aussi une dimension économique essentielle. Nous pouvons porter fièrement des imprimés africains et des tissus traditionnels sans nous rendre compte que certaines de ces étoffes sont fabriquées hors du continent.

L'ankara, par exemple, est étroitement associé à la mode et à l'identité africaines, alors qu'une grande partie de ce tissu est produite ailleurs.

Cela soulève une question importante : lorsque nous célébrons notre identité culturelle à travers la mode, soutenons-nous également les industries et les travailleurs locaux qui devraient en bénéficier? La fierté culturelle doit se traduire par une autonomisation économique. Nous devons veiller à ce que les vêtements que nous portons et les produits que nous valorisons contribuent à l'emploi, à la production industrielle et à la création de richesse dans nos propres pays.

Depuis des générations, l'Afrique apporte au monde une immense valeur culturelle et économique. Nous devrions également pouvoir tirer des bénéfices financiers de cette contribution. Nous ne voulons pas devenir un continent qui affiche fièrement son identité culturelle sans en retirer de bénéfices économiques. Nous pouvons faire les deux : célébrer ce que nous sommes et construire des industries qui créent de la prospérité pour nos populations. C'est l'idée qui sous-tend les trois piliers : Power, Protect et Purchase.

Quelles activités, quels partenariats ou quelles initiatives concrètes sont nécessaires pour transformer les ambitions de la campagne en résultats tangibles ?

Chacun a un rôle à jouer dans la construction d'une industrie africaine de la mode et du textile durable.

La chaîne de valeur commence avec les producteurs de coton, qui doivent avoir accès aux intrants agricoles, aux compétences techniques et aux ressources nécessaires pour améliorer la qualité et la productivité de leurs cultures.

Elle englobe ensuite les unités de transformation, le stockage, le transport, les infrastructures industrielles et les politiques indispensables pour attirer les investissements.

Les gouvernements ont la responsabilité de créer un environnement favorable, tandis que les investisseurs doivent prendre conscience des possibilités offertes par le secteur.

Les entreprises de mode ont également un rôle important à jouer. Elles devraient se demander si elles s'approvisionnent localement, collaborent avec des fabricants africains et soutiennent les artisans de leurs communautés.

Les médias et les autres acteurs qui racontent ces histoires peuvent contribuer à sensibiliser le public au potentiel du secteur et à mettre en avant les initiatives réussies.

Les institutions de développement et les investisseurs internationaux ont également la possibilité d'y contribuer.

L'intégration régionale est particulièrement importante. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un cadre permettant de renforcer les échanges commerciaux et la coopération industrielle entre les pays africains.

Par exemple, le coton pourrait être cultivé au Nigeria, transformé au Bénin, puis confectionné en vêtements dans un autre pays de la région.

Différents pays pourraient intervenir à diverses étapes de la production, ce qui permettrait à une plus grande part de la valeur économique de circuler en Afrique.

Il faut également reconnaître que la mode ne se limite pas aux vêtements. La technologie ouvre de nouvelles perspectives, notamment grâce à l'intelligence artificielle, qui peut améliorer la conception des vêtements, les tailles et l'expérience des consommateurs.

Le secteur comprend aussi les accessoires, l'innovation, la logistique et de nombreuses autres activités.

Notre défi consiste à relier ces différents éléments et à garantir aux entreprises l'accès aux ressources nécessaires à leur croissance.

Vous avez présenté le Bénin comme un exemple de réussite. Quelles leçons les autres pays africains peuvent-ils tirer de son expérience ?

L'un des principaux enseignements du Bénin est l'importance de créer un environnement propice à l'investissement privé.

La zone industrielle de Glo-Djigbé montre comment la coopération entre les secteurs public et privé peut soutenir le développement industriel.

Le gouvernement a joué un rôle en facilitant les investissements et en mettant en place des conditions favorables à la production manufacturière.

Ces partenariats sont essentiels, car la construction d'une industrie textile exige des investissements considérables dans les infrastructures, l'énergie, les transports et les installations de production.

L'expérience béninoise montre également l'importance de dépasser l'exportation de matières premières pour privilégier la transformation locale et la fabrication de produits finis.

Le pays exporterait aujourd'hui environ dix millions de vêtements par an.

D'autres pays africains peuvent s'inspirer de cette approche en élaborant des politiques capables d'attirer les investisseurs, de favoriser les partenariats industriels et de soutenir les fabricants locaux.

En définitive, la transformation industrielle exige de la coordination, un engagement de long terme et la volonté d'investir dans la création de valeur sur le territoire national.

Comment allez-vous mesurer le succès de la campagne Africa Made It ?

La campagne a pour objectif de sensibiliser, de favoriser le dialogue et de mettre en relation les acteurs de la chaîne de valeur africaine, du coton à la mode.

À court terme, le succès se traduira par une meilleure connaissance des possibilités offertes par le secteur.

Nous souhaitons voir se multiplier les échanges entre les décideurs publics, les investisseurs, les institutions de développement, les industriels et les entreprises de mode.

Nous voulons également que ces discussions débouchent sur des collaborations concrètes.

Cela signifie identifier les besoins d'investissement, les politiques à réformer et les moyens par lesquels les institutions peuvent coopérer pour soutenir les entreprises locales.

Les entrepreneurs africains ne devraient pas être contraints de réussir malgré les obstacles structurels. Ils devraient pouvoir prospérer grâce à des infrastructures, des politiques et un soutien institutionnel adaptés.

À plus long terme, le succès sera mesuré à l'aune de résultats économiques tangibles.

Nous voulons voir des investissements mobilisés, des capacités industrielles renforcées et des emplois durables créés.

Les estimations de 1,8 milliard de dollars d'investissements et de 33 milliards de dollars de revenus annuels potentiels pour les ménages illustrent l'ampleur de cette possibilité.

Si les pays africains, les investisseurs et les entreprises travaillent ensemble, nous pourrons bâtir des chaînes de valeur industrielles plus solides et faire en sorte qu'une plus grande part de la richesse générée par les ressources et la créativité africaines profite aux populations du continent.

C'est la transformation qu'Africa Made It espère accomplir.