Les témoignages se poursuivent dans le procès de l'affaire d'empoisonnement d'Ambohimalaza. Hier, deux anciens membres du gouvernement de l'ancien régime ont été entendus par la Cour. Le Pr Zely Arivelo Randriamanantany, ancien ministre de la Santé, et Abdulah Marson Moustapha, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ont tous deux rejeté toute implication dans cette affaire.

Calomnie

Lors de sa déposition, Abdulah Marson Moustapha a notamment démenti avoir entretenu une relation particulière avec Fenohasina, évoquée dans le cadre de cette affaire. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une tentative de salir son image, qualifiant de « fanosoram-potaka » (calomnie) les accusations le concernant. L'ancien ministre a également rejeté le surnom de « papasôsy » (« sugar daddy ») qui lui aurait été attribué. Il a par ailleurs affirmé ne pas avoir participé à la fête d'anniversaire au cours de laquelle le drame s'est produit. Selon ses explications, il se trouvait alors en mission à Bekobay, dans le district de Mahajanga II. Il a aussi démenti les informations faisant état de la présence de l'un de ses gardes du corps et d'un véhicule noir aux vitres teintées lors de cette réception.

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Concernant les investigations, Abdulah Marson Moustapha a précisé n'avoir jamais été membre de la commission spéciale chargée de l'enquête sous l'ancien régime. Il a ainsi indiqué ne disposer d'aucune information sur le déroulement de ses travaux.

Aucune pression

Le second témoignage attendu était celui du Pr Zely Arivelo Randriamanantany, ancien ministre de la Santé. Après son absence à l'audience de la veille, à laquelle il avait été convoqué à la demande du procureur général, il a finalement été entendu par visioconférence. L'ancien ministre a rejeté les accusations de pressions exercées par son département sur les médecins dans la prise en charge des victimes. «Je leur ai laissé les mains libres sur la manière dont ils allaient traiter les patients ce jour-là, étant donné que je ne suis pas toxicologue. Mon rôle s'est limité à faciliter le côté administratif. En aucun cas, je ne leur ai donné d'ordre ni exercé de pression », a-t-il expliqué devant la Cour.

Il a également justifié l'orientation de son ministère vers la piste de l'intoxication à l'atropine. Selon ses explications, l'analyse du digestat d'un des patients aurait révélé la présence de cette substance, tandis que les symptômes présentés par les victimes correspondaient au syndrome atropinique. Il a ainsi défendu la piste de l'empoisonnement à l'atropine, plutôt que celle du botulisme. L'ancien ministre a par ailleurs insisté sur le fait que le drame d'Ambohimalaza relevait bien d'un empoisonnement et non d'une simple toxi-infection alimentaire collective (TIAC).

S'agissant des déclarations publiques de l'ancien chef de l'État, qui avait évoqué le datura et la belladone comme sources possibles de la substance toxique, le Pr Zely a nié en être à l'origine. « Ce n'est pas moi qui ai conseillé à l'ancien chef de l'État de prendre publiquement la parole sur ces deux plantes », a-t-il affirmé. Il a néanmoins reconnu avoir donné des instructions aux équipes sanitaires placées sous sa tutelle pour sensibiliser la population aux dangers de ces plantes, dans un objectif d'information et de prévention.

Ces explications viennent toutefois se confronter aux déclarations faites lors de la précédente audience par des membres du corps médical. Face à cela et dans un souci de manifestation de la vérité, le parquet général a sollicité la comparution de l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, devant la Cour afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits évoqués. Le représentant du ministère public a même fait remarquer que l'ancien président suivait probablement la retransmission en direct du procès sur Internet. Il l'a ainsi invité, avec courtoisie, à entrer en contact avec la Cour, soulignant que cette affaire relevait de la justice et non de la politique.