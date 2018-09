Afrique de l'Ouest: Lutte contre la drogue – Kofi Annan décoré à titre posthume

Photo: Bacary Dabo / AllAfrica

Un diplôme de reconnaissance a été remis à son ami Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria et, par ailleurs, président de la WACD (Commission Ouest africaine sur les Drogues). C’était en marge du lancement du rapport sur « La loi type sur les drogues pour l’Afrique de l’Ouest : un outil pour les décideurs politiques ». La cérémonie s’est tenue hier, mardi 11 septembre à Dakar

L’ancien secrétaire général des Nations Unis, Kofi Annan, décédé le 18 août 2018 a été décoré à titre posthume pour le combat remarquable abattu dans le cadre de la lutte contre la drogue en Afrique.

Un diplôme de reconnaissance a été remis à son ami Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria et, par ailleurs, président de la WACD (Commission Ouest africaine sur les Drogues).

C’était en marge du lancement du rapport sur « La loi type sur les drogues pour l’Afrique de l’Ouest : un outil pour les décideurs politiques ». La cérémonie s’est tenue hier, mardi 11 septembre à Dakar.

Kofi Annan a été l’absent le plus présent durant toute la cérémonie. A l’entame de ses propos, son ami et compagnon dans la lutte contre la drogue, M. Obasanjo lui a rendu un vibrant hommage marqué par une minute de silence.

Une tâche qu’il a effectuée avec le cœur gros en se rappelant du premier rapport lancé en 2014 à Dakar, à côté de son défunt ami.

L’ancien président du Nigéria a ainsi salué la vision et la clairvoyance ciblée de M. Annan. Selon lui, l’ancien secrétaire général de l’ONU était un combattant très farouche dans la lutte contre la drogue mais avec une approche innovante qui tourne autour de la dépénalisation de la consommation.

Pour lui, les acteurs engagés dans la lutte contre ce fléau ont le devoir de continuer l’œuvre de Kofi Annan.

Déjà dans une note publié dans le rapport et intitulé « Kofi Annan – une vie entre guerre et paix », Olusegun Obasanjo témoigne que « C’était sa préoccupation concernant l’impact du trafic et de la consommation de stupéfiants sur notre région natale qui l’a poussé à convoquer la Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, qu’il m’a demandé de présider ».

Selon M. Obasanjo, son ami Annan était fervent avocat d’une approche plus humaine sur le contrôle des stupéfiants à l’échelle mondiale et sut me convaincre, parmi tant d’autres.

Toujours un grand communicant, il est parvenu à le résumer simplement pour le plus grand nombre en répétant inlassablement que « si les stupéfiants ont détruit beaucoup de vies, des politiques erronées en ont détruit bien davantage ».

Pour rappel, Kofi Annan avait, à travers sa fondation, mené une grande offensive contre l’utilisation de la drogue mais avec une approche différente qui promeut le respect des personnes consommatrices, la dépénalisation des délits mineurs, la lutte contre la stigmatisation…

Il est l’initiateur de la Commission Ouest-Africaine sur les Drogues (WACD) qui est composé de personnalités d’Afrique de l’Ouest du monde politique, de la société civile, de la santé, de la sécurité et de la jeunesse.

Cette Commission, présidée par Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria, est un organe indépendant et peut donc parler avec impartialité et franchise.