Afrique de l'Ouest: Un réseau des communicateurs traditionnels pour la capture du dividende démographique en vue

Dakar sera, du 25 au 27 septembre, la capitale africaine des communicateurs traditionnels engagés pour la capture du Dividende Démographique. Près de 400 participants vont échanger dans le cadre d'une Conférence régionale sur le thème « Partenariat pour la Culture, la Communication et le Dividende Démographique ».

Mettre en place un Réseau Régional des Communicateurs Traditionnels (R2CT) en vue d'impulser et de coordonner, dans le cadre d'un partenariat avec les ministères en charge de la Culture des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la mise en œuvre de son propre plan d'action ainsi que de ceux des pays pour accélérer les transformations sociales propices à la capture du Dividende Démographique (DD).

C'est l'objectif principal de la conférence régionale sur le thème « Partenariat pour la Culture, la Communication et le Dividende Démographique » que le Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de UNFPA convoque du 25 au 27 novembre à Dakar.

Ce conclave de Dakar qui se tient six mois après celui de Dakar, réaffirme ainsi la volonté de UNFPA-WCARO de mettre à contribution les communicateurs traditionnels qu'il considère comme agents déterminants dans la mobilisation des divers segments de la société, sans douter de leur capacité à rendre plus visibles et faire entendre les messages clés sur ces thématiques, ayant un accès facile à toutes les couches sociales dans nos communautés.

Les services de UNFPA-WCARO assurent que la Conférence régionale sera un moment fort pour mettre en évidence le rôle de catalyseur de la Culture et de la Communication dans les transformations sociales et économiques.

A leur croire, cette rencontre servira aussi de cadre pour la définition d'un partenariat stratégique entre les ministres de la Culture des pays de la sous-région et l'UNFPA.

Enfin et non des moindres, poursuit la même source, la Conférence de Dakar permettra de distinguer El Hadj Mansour Mbaye, Président du Réseau National des Communicateurs Traditionnels (Renacot) du Sénégal, un des tous premiers à s'être engagé aux côtés de l'UNFPA pour faire la promotion de la santé de la mère et de l'enfant et de la Planification Familiale (PF) comme stratégie accessible et efficace pour la réduction des décès chez les mères et chez les enfants.

A cet effet, renseigne le Bureau régional de UNFPA, ces assises de Dakar visent entre autres objectifs spécifiques de partager les principales activités liées aux piliers thématiques de la Feuille de route de l'UA pour tirer profit du DD et identifier les axes prioritaires en rapport avec l'agenda de développement de l'UNFPA.

L'occasion sera également donnée aux 400 participants attendus de mettre en place le Réseau Régional des Communicateurs Traditionnels (R2CT) de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec un Bureau installé officiellement mais aussi doté le R2CT de statuts, d'un règlement intérieur et d'un plan d'action régional.

Il sera aussi question d'élaborer les critères d'attribution du Prix à instaurer, définir les grandes lignes du partenariat stratégique entre les ministères de la Culture et l'UNFPA dans le cadre de l'exécution des plans d'action au niveau de la sous-région et au sein des pays pour contribuer à la création d'un environnement socioculturel encore plus favorable à la capture du DD.

Sans oublier l'élaboration d'une Feuille de route du R2CT et l'adoption d'une Déclaration du R2CT.

Les résolutions qui découleront de ces trois jours d'échanges émaneront de communicateurs traditionnels, de leaders religieux et coutumiers, de représentants des organisations de femmes ainsi que de jeunes, de parlementaires et de journalistes.

Selon les termes de référence, les participants viendront des 14 pays dont Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo.

Avant de préciser que la conférence sera rehaussée par la présence des ministres de la Culture de ces 14 pays.