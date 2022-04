Sénégal: Introduction de la cryptomonnaie en bourse - L'AFRO cotée par Digifinex

L'AFRO, la cryptomonnaie panafricaine s'introduit sur Digifinex, l'une des plus importantes bourses mondiales de cryptomonnaies. Dans un communiqué de presse, il est indiqué que L'AFRO, première crypto monnaie du continent africain lancée dès 2018, a été conçue pour accompagner la croissance économique du continent et de son développement sociétal, faciliter les échanges entre les pays et contribuer à l'inclusion financière des individus et des Pme africaines.

Le développement prodigieux du paiement sur mobile en Afrique offre, selon le document, une véritable opportunité de révolutionner l'utilisation des cryptomonnaies. En effet les 80% des habitants qui n'ont pas accès au système bancaire peuvent maintenant, via leurs téléphones portables et grâce à AFRO, avoir leur propre portefeuille et réaliser des transactions.

Imaginée par un artiste au début des années 2000, puis lancée en 2018 par un groupe international, d'économistes, d'humanistes, de juristes, et des spécialistes de la blockchain, l'AFRO est déjà utilisée et reconnue dans plusieurs pays du continent dont la côte d'Ivoire, l'Angola et le Mozambique et en passe d'arriver au Bénin, en République de Congo, en Guinée Bissau et à Madagascar.

Et de préciser, le texte ajoute que l'AFRO est une cryptomonnaie panafricaine apolitique et neutre mise à la disposition du continent africain, des pays qui le composent et de tous ceux qui utilisent déjà cette monnaie. " L'AFRO est un token BEP-20 de la Binance smart chaîne (BST) qui permet de garantir un très haut niveau de sécurité, une grande rapidité de transaction et la puissance de l'infrastructure technique de BINANCE, plus gros acteur mondial des échanges et de la blockchain. ", note le texte.

Par ailleurs, le communiqué souligne que l'AFRO à l'ambition de devenir un acteur majeur de la finance décentralisée (DEFI) en étant aussi présente sur d'autres bourses comme Pancakeswap ou sous les portefeuilles de Trust wallet. Pour acheter des AFRO, il est indiqué qu'il suffit de créer un compte DigiFinex ou de charger gratuitement l'application Trust wallet sur son téléphone afin de créer facilement son propre portefeuille mobile qui permet d'acheter, de stocker de revendre ou de transférer des AFRO en toute sécurité.

DigiFinex signifie Digital asset financial exchange et a vu le jour fin 2017. Selon le communiqué, DigiFinex est une plateforme de crypto trading de premier plan, se concentrant notamment sur les cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc. Les fondateurs de la société DigiFinex sont issus des sociétés bien connues telles que Xunlei, Tencent, Baidu et Hp. La plateforme a, confie-t-on, une liquidité impressionnante et est située en termes de capitalisation boursière régulièrement parmi le top 25 des échanges de cryptomonnaie.

En outre, dans la liste des échanges mondiaux réalisée chaque année par Feixiaohao, DigiFinex figure parmi les 10 plateformes les plus utilisées. Son atout principal est, soutient-on, de fournir aux utilisateurs de la blockchain des canaux d'investissements sûrs, fiables et sécurisés. DigiFinex dit, toujours s'efforcer de fournir à ses utilisateurs des nouvelles sources d'investissements et des fonctionnalités innovantes.C'est, selon le communiqué, dans ce cadre que DigiFinex a fait le choix de coter l'AFRO, ce qui, explique-t-il, prouve l'importance du continent africain dans l'univers des cryptomonnaies et de la blockxhain.