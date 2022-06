Sénégal: Formation d'ingénieurs en Informatique et Télécommunication - Le groupe Holberton souhaite développer ses programmes au pays

Le groupe Holberton, startup californienne spécialisée dans la formation aux métiers de l'Informatique et de la Télécommunication (IT), annonce plus de 60 000 jeunes apprenants inscrits à ses programmes, issus du continent africain pour 2022.

Le Sénégal est aussi une priorité pour ce groupe. Les pays anglophones étant mieux placés dans ce domaine, la structure souhaite développer ses programmes et solutions en Afrique francophone et notamment au Sénégal. D'après une note parvenue à notre rédaction, le Sénégal compte moins d'une centaine d'apprenants mais à une population à fort potentiel dans le domaine de l'IT.

En effet, au premier et deuxième trimestre 2022, plus de 60 000 étudiants issus de 48 pays d'Afrique se sont inscrits aux programmes proposés par l'entreprise, dont 22 000 étudiants au Nigéria, plus de 15 000 en Éthiopie, 10 000 au Kenya, 2 300 au Ghana, plus de 1 300 en Afrique du Sud ou encore 1 000 en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le groupe vise à former environ 250 000 apprenants en Afrique d'ici la fin de l'année.

"Nous ne nous attendions pas à une telle croissance en Afrique ; cela dépasse nos espérances. Aujourd'hui pour notre groupe, c'est le continent le plus dynamique et désormais le 1er continent en termes d'activité. Nous allons continuer notre travail de sensibilisation auprès des institutions et des gouvernements africains, qui ont compris l'importance de former les jeunes aux métiers d'avenir", a déclaré Julien Barbier, fondateur et CEO d'Holberton.

690 000 développeurs logiciels actuellement en Afrique

Avec des programmes et solutions de génie Logiciel, Holberton propose des formations universitaires innovantes et de très haute qualité à travers le monde.

Dispensés en physique et en version digitale, les programmes Holberton proposent aux étudiants des certifications universitaires de niveaux équivalents à celles de la Silicon Valley. Ces formations intensives de 12 à 24 mois couvrent l'ensemble des métiers de l'IT : développeurs logiciels spécialisés en développement web full-stack, front-end, back-end, machine learning, AR/VR ou blockchain.

Aujourd'hui, on estime qu'il y a seulement 690 000 développeurs logiciels en Afrique, soit 9 fois moins qu'en Europe, qui en compte 6 millions et 6 fois moins que les Etats-Unis qui en comptent, 4,5 millions d'ingénieurs informatique. Selon les Nations-Unies, d'ici 2050, la moitié de la population mondiale vivra en Afrique, et le continent constituera alors la réserve de main-d'œuvre pour le reste du monde.