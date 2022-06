Afrique: Les statistiques du Botswana l'attestent - Un adversaire à la portée !

Occupant la 148e place au dernier classement de la Fifa, le Botswana arrive bien loin derrière la Tunisie qui, elle, est classée 35e. Attention quand même à la marche ! Le Botswana joue chez lui et fera sans doute de la résistance.

Les entraîneurs les plus avertis, les sélectionneurs nationaux notamment, prennent en compte les dernières statistiques de leurs adversaires pour mesurer leurs prédispositions du moment. Jalel Kadri doit sûrement disposer déjà des dernières statistiques du Botswana, fournies par ses collaborateurs. La Tunisie occupe le 35e rang au dernier classement de la Fifa affronte, cet après-midi, le Botswana est classé 148e.

En termes de performances, les derniers résultats de notre adversaire du jour ne sont pas flatteurs. Le Botswana accueille la Tunisie cet après-midi, alors qu'il reste sur une défaite concédée devant la Libye à Benghazi, mercredi dernier, en match comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Botswanais ont perdu sur le plus petit des scores (1-0). Ce n'est pas flagrant, certes, mais si on se réfère aux chiffres, ils n'ont pratiquement rien entrepris pour tenter de revenir dans le match.

Un " petit " corner et quatre tirs cadrés !

Les statistiques du dernier match disputé par les Botswanais à Benghazi en disent long sur leurs limites techniques. Un match durant, ils n'ont obtenu qu'un "petit" corner et étaient les auteurs de seulement quatre tirs cadrés sur un total de 11 ! Trop peu pour espérer renverser la vapeur. Pourtant, le taux de la précision des passes est relativement élevé, soit 81 %. C'est dire qu'ils ont un sérieux problème de finition.

Cela dit, la défaite concédée mercredi dernier à Benghazi ne doit pas constituer une surprise. La sélection botswanaise n'avait pas disputé de matches officiels depuis le nul concédé devant l'Eswatini en Coupe Cosafa, le 14 juillet dernier. Le Botswana est conduit par un sélectionneur intérimaire, Mogomotsi Mpote. C'est dire qu'à ce jour, on n'a pas nommé un sélectionneur sur la base d'un projet sportif. Du coup, on est en train de gérer les affaires courantes avec l'espoir de faire les moindres dégâts.

Bref, tant de chiffres, de statistiques et de données qui sont favorables à la Tunisie. Notre sélection nationale est en mesure de ramener un résultat positif de Francistown. Une victoire est largement dans les cordes des camarades de Naïm Sliti. Attention quand même à la marche ! Le Botswana joue chez lui et fera sans doute de la résistance. Il faut s'attendre à ce que l'adversaire joue le bloc bas, à même de refuser le jeu. A nos attaquants de faire preuve d'imagination pour déverrouiller au plus vite la défense adverse.