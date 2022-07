Afrique: Crise libyenne - Les Etats-Unis réitèrent leur soutien à l'agenda de l'Union africaine

L'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique en Libye, Richard B. Norland, a réaffirmé le 15 juillet à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, l'appui de son pays aux efforts de l'Union africaine (UA) en faveur du retour de la paix dans ce pays.

Richard B. Norland a eu des échanges avec le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, président du Comité de Haut niveau de l'UA sur la Libye avec la réconciliation, la stabilité régionale, la souveraineté de la Libye et la nomination d'un nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).

" Le projet de réconciliation que l'UA et le président Denis Sassou N'Guesso ont lancé donne un nouvel espoir aux Libyens. La réconciliation ouvrira la voie aux élections qui donneront lieu à la mise en place d'un gouvernement fort et unifié. Cela aidera à la stabilité de l'Afrique centrale et du Sahel. Les Etats-Unis sont prêts à soutenir ce projet ", a assuré Richard B. Norland.

L'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique en Libye et le chef de l'Etat congolais ont aussi parlé de l'importance de renforcer le couvert sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et de tenir des élections le plus tôt possible pour mettre fin à la crise actuelle dans ce pays.

Concernant la nomination d'un nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, poste occupé actuellement par une ancienne diplomate américaine, Richard B. Norland a fait savoir que le Conseil de sécurité de l'ONU doit travailler sur ce dossier. Selon lui, le nouveau représentant pourrait être un Africain. Car, a-t-il dit, " c'est une question urgente ".

Signalons qu'au cours du point de presse, il avait à ses côtés l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugene S. Young.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine a affirmé que " les Etats-Unis reconnaissent le leadership du président Denis Sassou N'Guesso et ses efforts continus dans la recherche d'une résolution pacifique de la crise libyenne, ainsi que son travail pour résoudre les conflits dans la région des Grands Lacs et sur le continent africain ".

" Nous soutenons les efforts en cours de l'UA menés par le président Denis Sassou N'Guesso, en collaboration avec le Conseil présidentiel libyen, pour aider à mettre en œuvre une feuille de route sur la réconciliation qui rassemblera les parties prenantes libyennes, ainsi que les partenaires internationaux en faveur d'une paix durable, de l'unification des institutions, des élections pacifiques, d'une transition démocratique stable et de la prospérité économique pour le peuple Libyen ", précise le communiqué.

Selon l'ambassade, " une Libye en paix est un intérêt commun pour les Etats-Unis et la République du Congo, et pour tout le continent africain ".