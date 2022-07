Afrique: Joueur africain de l'année 2022 - Sadio Mané, l'archi-favori

Le 21 juillet prochain à Rabat (Maroc), le joueur africain de l'année 2022 sera connu. Plusieurs joueurs du continent sont en course. Auteur d'une saison remarquable, Sadio Mané peut s'offrir un doublé de suite.

Champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané a également été de tous les instants lors de la remarquable saison de son club, Liverpool. Auteur de 16 buts en 34 matchs avec les Reds, l'attaquant a mis d'accord plusieurs observateurs sur sa capacité à rester constant au haut niveau.

Nominé parmi les joueurs en lice pour le ballon d'or africain, le Sénégalais a de sérieuses chances de remporter le trophée pour la deuxième fois d'affilée. Mais il faudrait faire avec ses autres compatriotes champions d'Afrique Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. Les Camerounais Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar, le Guinéen Naby Keita, le Marocain Achraf Hakimi, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Sebastien Haller et l'Egyptien Mohamed Salah sont également en course.

Mohamed Salah, sérieux concurrent ?

S'il y a plusieurs concurrents dans la course à ce prestigieux titre continental, c'est celle de Mohamed Salah qui s'avère beaucoup plus sérieuse pour Mané.

L'attaquant égyptien de 29 ans a été sacré meilleur buteur de la saison en Angleterre avec 23 réalisations, et meilleur passeur en 35 matchs. Il est devenu le septième joueur à remporter la distinction plus d'une fois dans sa carrière, après son sacre une première fois en 2018.

Salah a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League par la PFA, l'association des footballeurs professionnels. Quelques mois auparavant, il avait été eu la même distinction par journalistes anglais.

Si sa saison en club a été une parfaite réussite, les échecs en sélection notamment en finale de la CAN face au Nigéria, l'élimination dans la course pour la Coupe du monde restent des taches qui pourraient l'empêcher de monter sur la plus haute des marches lors de la grande cérémonie organisée par la Confédération Africaine de football.

Car dans le même temps, Sadio Mané a eu un sans faute en sélection. Le sacre en Coupe d'Afrique des Nations et une qualification à la Coupe du monde dont il a été un acteur déterminant.

Edouard Mendy peut-il rêver ?

Champion d'Afrique comme Sadio Mané, le gardien titulaire du Sénégal a également porté son pays vers la qualification à la Coupe du monde. Ce qui fait de lui un prétendant légitime à ce titre.

Mais la saison mitigée en club pourra ne pas véritablement l'arranger dans cette course au sacre continental.