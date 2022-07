Sénégal: BRVM - Vivo Energy Côte d'Ivoire réalise la plus forte hausse de cours ce 21 juillet 2022.

Avec une hausse de 5,29%, le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire réalise la plus forte hausse de cours au terme de la séance de cotation de ce jeudi 21 juillet 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur s'est établi à 895 FCFA contre 850 FCFA la veille, soit une augmentation de 45 FCFA. Vivo Energy Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 0,98% à 5 150 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 0,89% à 5 095 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 0,70% 14 400 FCFA) et BOA Mali (plus 0,63% à 1 590 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 1 250 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,71% à 3 475 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 6,69% à 6 000 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 4,82% à 7 990 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,09% à 1 055 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 496,687 millions de FCFA contre 838,269 millions de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle est aussi en hausse de 629 millions de FCFA à 6248,253 milliards de FCFA contre 6247,6249 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 6,086 milliards de FCFA, passant de 8008,418 milliards de FCFA le 20 juillet 2020 à 8014,504 milliards de FCFA ce 21 juillet 2022.

Quant aux indices, ils ont clôturé en embellie. L'indice BRVM Composite enregistre une légère hausse de 0,01% à 207,57 points contre 207,55 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse), il a gagné 0,15% à 160,67 points contre 160,43 points la veille.