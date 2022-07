Sénégal: Télécoms - Hausse de 9,3% du résultat net consolidé du groupe Sonatel au premier semestre 2022

Le résultat net consolidé du groupe Sonatel a connu une hausse de 9,3% au terme du premier semestre 2022 comparativement au premier semestre 2021, selon le rapport d'activités établi durant cette période par les responsables du groupe.

Ce rapport révèle en effet un résultat net de 130,3milliards FCFA contre 118,9 milliards FCFA au 30 juin 2021. Selon les responsables de Sonatel, cette hausse a eu lieu " grâce aux performances de la marge opérationnelle, préservées par la maîtrise des frais financiers. "

Concernant le chiffre d'affaires, il a progressé de 11,1%, passant de 642 milliards FCFA au 30 juin 2021 à 713,4 milliards FCFA au premier semestre 2022. Les responsables de Sonatel estiment à ce niveau que la hausse qui se poursuit avec 71,4 milliards, est portée par tous les pays principalement de la Guinée et tirée par la Data, la voix, les contenus et le Broadband fixe. L'activité du groupe Sonatel au niveau des différents pays de présence se présente différemment.

Au Sénégal, le chiffre d'affaires est en croissance de +2,3% portée principalement par le wholesale grâce au hubbing et aux prestations études / conseils. Le retail, malgré la performance du mobile via la data est affecté par la baisse des revenus Orange Money.Les indicateurs opérationnels restent en croissance malgré une concurrence qui s'intensifie. Le parc 4G est en forte hausse de près de 1,4 millions de clients sur une année. Les investissements sont en hausse et portent principalement sur l'accès radio, la LTE, le transport, la transmission et le FTTH.

Quant au Mali, il est signalé une " très bonne tenue des KPI financiers opérationnels malgré l'impact de l'embargo, et des sites détruits au Nord. " La direction du groupe note par ailleurs une croissance soutenue essentiellement par le Retail, notamment la Data Mobile, la Voix et l'Internet Fixe malgré la baisse notée sur Orange Money suite à la baisse de valeur du marché en lien avec le renforcement de la concurrence.

Les investissements sont en baisse de 6,2% comparé à 2021 en lien avec l'embargo de la CEDEAO rendant difficile l'acheminement du matériel.

En Guinée, il a été noté de solides performances financières portées par la croissance du chiffre d'affaires de 13% tirée par le retail malgré la baisse tarifaire sur Orange Money, les impacts fiscaux (passage de la TAF à la TVA sur Orange money) et réglementaires (baisse du tarif interco national de 50%) et les contraintes sur l'identification des abonnés mobile. " Les investissements sur le premier semestre 2022 ont portés principalement sur le Réseau avec le déploiement de 100 sites dont 63 nouvelles localités, les plateformes de service et Orange Energie, malgré le retard sur certains projets IT et la construction du siège ", signale la direction du groupe.

Pour ce qui est de la Guinée-Bissau, il a été relevé des " performances financières et opérationnelles exceptionnelles " qui se traduisent par une progression de 18% du chiffre d'affaires portée par la voix, la data et orange money. Toujours dans ce pays, le Groupe note la consolidation du leadership avec une augmentation de plus de 37% de la base d'abonnés mobile grâce à une belle dynamique commerciale favorisée par l'extension et le renforcement de la couverture réseau.

En Sierra Leone, poursuit la direction du groupe Sonatel, il a été relevé une bonne performance du chiffre d'affaires en croissance de 12,6% en lien avec une bonne dynamique commerciale autour du mobile et du très haut débit. La croissance est portée par le Retail via la data, Orange Money et le contenu, atténuée par la baisse MTR qui affecte le Wholesale.Le groupe Sonatel annoncé par ailleurs le franchissement de la barre de 4 millions d'abonnés mobile dont plus de 640 mille clients actifs sur la 4G.

L'Ebitdaal est en hausse de 9,9% à 304,1 milliards de FCFA à la faveur de la <<très bonne performance opérationnelle (+27,5 milliards) résultant de la forte croissance des revenus malgré une augmentation des charges>>, avance la direction de Sonatel.

Les investissements de la Sonatel ont progressé de 6,8% à 110,2 milliards de FCFA. Tout en saluant cette hausse, la direction de la Sonatel a souligné le retard sur le programme d'investissement du fait de l'embargo au Mali et le décalage des projets de construction des sièges des filiales sur le second semestre 2022.

Concernant les perspectives, la direction de la Sonatel avance que le groupe s'évertuera à renforcer les performances sur le second semestre par l'amélioration de la rentabilité sur le mobile money et une meilleure maitrise des coûts indirect. Par ailleurs, elle estime que le groupe poursuivra ses actions de transformation digitale et structurelle de ses processus pour une amélioration de l'excellence opérationnelle tout en saisissant les opportunités business sur le B2B grâce à un renforcement des synergies à l'échelle du Groupe.