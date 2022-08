Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SMB Côte d'Ivoire enregistre la meilleure hausse de cours ce 12 août 2022.

Le titre Société Multinationale de Bitumes (SMB) a réalisé, au terme de la journée du 12 août 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la meilleure hausse de cours.

Le cours de cette valeur a en effet enregistré une hausse de 7,46% à 6 985 FCFA. Les investisseurs anticipent ainsi la distribution d'un dividende net par action de 720 FCFA. SMB Côte d'Ivoire occupé ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par les titres Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 750 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,80% à 1 650 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,76% à 865 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 1,65% à 12 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 1 350 FCFA), Total Sénégal (moins 2,08% à 2 350 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,49% à 1 320 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,32% à 3 750 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 1,10% à 900 FCFA).

Au niveau des indices on note une consolidation de leur embellie. L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,11% à 208,43 points contre 208,21 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a aussi enregistré une hausse de 0,07% à 163,47 points contre 163,35 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est redescendue à 517,528 millions de FCFA contre 653,276 millions de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est accrue de 6,639 milliards à 6274,295milliards de FCFA contre 6267,656 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 4,882 milliards, à 8082,092 milliards de FCFA contre 8077,210 milliards de FCFA la veille.