Tchad: Les débats du dialogue national reportés

Les débats du dialogue national inclusif et souverain ouvert, le 20 août, à N'Djamena (Tchad) ont été reportés au 23 août, pour des raisons organisationnelles. " Un moment décisif pour l'histoire de notre pays. Ce dialogue doit tracer les voies d'un nouveau départ vers un Tchad prospère débarrassé des périodes troubles ", a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture Mahamat Idriss Déby, le chef de la junte au pouvoir qui a donné le coup d'envoi du dialogue national inclusif. En outre, il a décrit ce dialogue comme " l'ultime rendez-vous " pour la paix dans le pays.

Le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et la junte au pouvoir au Tchad, depuis avril 2021, a pour objectif de " tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques ".

Au début de la transition, Mahamat Idriss Déby avait promis d'organiser un dialogue avec l'opposition pour permettre le retour du pouvoir aux civils, dans un délai de dix-huit mois, renouvelable une fois. " C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que deux choix: l'assumer ou la trahir ", a-t-il dit.

Au total, 1.400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du CMT, se réuniront pendant vingt-et-un jours, pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution, qui sera ensuite soumise au référendum. Les questions de paix et des libertés fondamentales seront également évoquées.

" Les portes du dialogue demeurent ouvertes ", a affirmé en conclusion de son discours Mahamat Idriss Déby.

" Il est grand temps de stopper la spirale de la violence dans ce pays qui a connu depuis son indépendance en 1960 de nombreux coups d'Etat. Il est temps d'enterrer la hache de guerre ", a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présent à la cérémonie.