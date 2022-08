Ile Maurice: Affaire coffres-forts - Nouveau procès pour Navin Ramgoolam

Affaire Ramgoolam: les temps forts

Le jugement est tombé ce mardi 30 août. Navin Ramgoolam fera face à un nouveau procès dans l'affaire coffres-forts. Pour rappel, le procès auquel il faisait face avait été rayé en cour intermédiaire en novembre 2019.

L'ancien Premier ministre faisait face à 23 chefs d'accusation de limitation of payment in cash sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act dans cette affaire. En 2019, les magistrats avaient estimé, dans leur jugement, que l'affaire ne tenait pas la route. Le directeur des poursuites publiques avait fait appel de ce jugement et aujourd'hui, les juges Iqbal Maghooa et Renuka Dabee ont retenu les 18 points avancés. Ainsi, Navin Ramgoolam devra faire face à un nouveau procès en cour intermédiaire.

Cependant, son avocat, Mᵉ Gavin Glover, a fait savoir qu'il fera appel au Privy Council contre le jugement rendu aujourd'hui. "Je ne suis pas d'accord avec les conclusions légales de la Cour suprême. Nous respections la décision, mais nous allons faire appel" a-t-il dit.

Ci-dessous le jugement dans son intégralité:

Director Public Prosecution... by L'express Maurice