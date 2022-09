Mali: Le Conseil de sécurité reconduit pour un an le régime des sanctions

L'interdiction de voyager et le gel des avoirs continueront de s'appliquer aux individus et aux entités désignées par le Comité créé par la résolution 2374, jusqu'au 31 août 2023.

Le Conseil de sécurité a adopté, à l'unanimité, une résolution prorogeant le régime des sanctions, en cours depuis 2017 contre le Mali, pour une année supplémentaire. L'ONU a en outre, décidé de reconduire jusqu'au 30 septembre 2023 le mandat du Groupe d'experts prévu par le même texte. Ces sanctions concernent " une interdiction de voyager et un gel des avoirs, qui s'appliquent aux personnes et entités désignées par le Comité créé par la résolution 2374 (2017), notamment pour le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre, au Mali, des actes qui violent le droit international humanitaire ".

Le Conseil de sécurité s'est félicité, par ailleurs, de la désignation d'un point focal chargé de faire la liaison avec le Comité 2374 par les autorités maliennes tout en demandant à Bamako et au Comité de s'entretenir et d'échanger des informations rapidement et aux moments voulus. Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, le Conseil de sécurité explique " qu'il incombe aux autorités maliennes d'assurer la stabilité et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien ", tout en soulignant " qu'il importe que le pays prenne en main les initiatives en faveur de la paix et de la sécurité ". Le Conseil de sécurité rappelle les dispositions de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, dans lequel Bamako a été invité " à apporter son plein appui au texte, ainsi qu'à suivre de près son application et à prendre, le cas échéant, des mesures contre tous ceux qui entraveraient la mise en œuvre des engagements qui y sont contenus et la réalisation des objectifs poursuivis ".

L'ONU réaffirme que " les personnes ou entités inscrites sur la liste ne bénéficieront d'aucun appui financier, opérationnel ou logistique de la part des entités des Nations unies déployées au Mali, et ce jusqu'à leur radiation de la liste, sans préjudice des dérogations prévues par la résolution ". Prenant acte du rapport final du Groupe d'experts, le Conseil de sécurité note " qu'il importe de poursuivre la coopération et l'échange d'informations entre le Groupe d'experts et toutes les autres entités des Nations unies opérant au Mali, dans les limites de leurs mandats et de leurs capacités ". Constatant que la situation au Mali continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, l'Organisation onusienne a décidé de reconduire jusqu'au 31 août 2023 les mesures énoncées.