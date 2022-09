Afrique: Obsèques d'Elizabeth II - Des chefs d'Etat africains présents à Londres

Les funérailles de la souveraine britannique ont eu lieu le 19 septembre dans la matinée. Beaucoup de présidents africains ont effectué le déplacement de Londres pour assister à cet événement mondial.

Plusieurs chefs d'Etat africains, dont beaucoup ont rendu publics leurs messages de condoléances, ont été présents à Londres. Parmi eux, le Congolais Denis Sassou N'Guesso, le Rwandais Paul Kagame, le Sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, William Ruto tout juste élu à la tête du Kenya, le Togolais Faure Gnassingbé.

Le Gabonais Ali Bongo Ondimba, dont le pays a intégré en fin juin le Commonwealth, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, Nana Akufo-Addo, se sont déplacés également afin de rendre un dernier hommage à la reine, décédée le 8 septembre en Écosse à l'âge de 96 ans. Des rois ont, par ailleurs, été invités dont le souverain des Ashanti, Otumfuo Nana Osei Tutu II, et celui du Lesotho, Letsie III.

La délégation ivoirienne a été conduite par Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence ; Paul Biya et Umaro Sissoco Embaló ont été, de leur côté, représentés par leur Premiers ministres respectifs, Joseph Dion Ngute et Nuno Gomes Nabiam ; Félix Tshisekedi a été représenté par le président de l'Asseblée nationale, Christophe Mboso; Muhammadu Buhari par son vice-président, Yemi Osinbajo. et George Weah par son ambassadrice au Royaume-Uni, Gurly Gibson Schwarz. Le roi Mohamed VI, comme le veut la tradition, devait envoyer son frère, le prince Moulay Rachid, ou son fils, Moulay El Hassan. Les rois du Maroc n'assistent, en effet, jamais à des obsèques.

Rappelons qu'aussitôt l'annonce du décès de la souveraine, de nombreux chefs d'Etat africains ont salué sa mémoire. Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, avait, dans une lettre de condoléances adressée à Charles III, nouveau roi, exprimé sa vive émotion ; notant que le décès d'Elizabeth II représentait une grande perte pour le peuple britannique tant la reine a " pendant 70 ans incarné l'unité de la nation ". Le chef de l'Etat sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a salué " la mémoire de l'illustre défunte, au parcours exceptionnel ".

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé sa " tristesse ". Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a salué " une figure extraordinaire ". Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a indiqué que l'annonce du décès de la reine Elizabeth II " suscite une tristesse qui s'étend, au-delà de la Grande-Bretagne, à la planète entière, tant la souveraine incarna une figure universelle du rayonnement de son pays et de l'amitié entre les peuples ".

Le nouveau président élu du Kenya, William Ruto, a salué la mémoire de la reine, affirmant que son leadership au Commonwealth " au cours des sept dernières décennies a été admirable ". Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, s'est dit " profondément attristé " par le décès de la reine Elizabeth II qui a été " une source d'inspiration pour des générations à travers le monde et on se souviendra de son grand leadership ".

Le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, a vu en la reine " un exemple d'une monarque qui, pendant ses 70 ans de règne, a consacré sa vie au trône et à son peuple ". La reine était une " grande amie de l'Afrique et l'Afrique l'aimait en retour ", selon le président gabonais, Ali Bongo. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a salué " la grâce, la dignité et le dévouement de la reine " en évoquant une " présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur ".

Après le décès de la reine, son fils aîné, le prince Charles Philip Arthur George Windsor, a pris le trône. Il sera appelé désormais Charles III.